De “Gangs of New York” à “Killers of the Flower Moon”, Martin Scorsese contemple “les affres de l’accouchement” des États-Unis

Si The Irishman (2019) n’en valait peut-être pas la peine, Killers of the Flower Moon rattrape l’essai. Doublement, même, puisqu’il consacre la première réunion devant sa caméra des deux acteurs fétiches du réalisateur du Loup de Wall Street. Une collaboration longtemps différée : Robert De Niro et Leonardo DiCaprio auraient dû partager l’affiche de Gangs of New York (2002) il y a vingt ans.

À lire aussi

Killers of the Flower Moon, récit édifiant sur fond de meurtres en série d’Indiens dans les années 1920, synthétise, aussi, l’œuvre du cinéaste avec maestria.

Robert De Niro et Leonardo DiCaprio : une rencontre devant la caméra de Scorsese différée pendant vingt ans. ©Apple

Un titre en forme de revanche

Le titre d’abord. C’est peut-être un détail pour vous mais il n’a pas dû échapper au réalisateur. Killers of the Flower Moon (littéralement : Les tueurs de la fleur de lune) évoque The Honeymoon Killers (Les Tueurs de la lune de miel).

Ce film mythique, signé en 1970 par Leonard Kastle, adapte au cinéma les méfaits d’un couple de tueurs en série. Raymond Fernandez et Martha Beck assassinaient des femmes esseulées que le premier les courtisait pour s’approprier leurs biens. Ce récit entretien un point commun avec Killers of the Flower Moon : des meurtres en séries, des mariages d’intérêt…

Mollie (Lily Gladstone) : convoitée pour son pétrole. ©Apple

La violence du rêve américain

Détail cinéphile : le jeune Martin Scorsese, alors auteur d’un premier long-métrage prometteur (Who’s That Knocking at My Door, 1967), était pressenti pour réaliser The Honeymoon Killers avant d’être congédié. En lieu et place, il tourne Bertha Boxcar (1972), fiction vaguement inspirée de faits réels mais qui révèle déjà la violence sociale du Rêve américain — notamment à l’encontre des femmes et des syndicalistes. Le récit se déroule durant la Grande Dépression, soit dans la foulée de Killers of the Flower Moon. Scorsese boucle la boucle, en quelque sorte.

Car, dès 1970 – soit au moment où il est encore attaché à The Honeymoon Killers, Scorsese fantasme à l’idée de réaliser un contrepoint à la mythologie américaine en adaptant The Gangs of New York, un livre historique d’Herbert Asbury sur les origines violentes de sa ville natale. Le succès de Taxi Driver en 1976 lui offre une première ouverture : en 1977, la revue spécialisée Variety annonce le tournage. Mais le désastre de La Porte du Paradis de Michael Cimino enterre le film.

Quand Gangs of New York se concrétise, au début des années 2000, Scorsese en parle comme d'”une sorte de western, mais dans le cadre d’un eastern” : au lieu des grands espaces de l’Ouest, les ruelles étouffantes d’une ville de l’Est, mais pour un même récit de naissance d’une nation violente alors que s’achève la guerre de Sécession.

Bill le Boucher : un rôle initialement destiné à Robert De Niro (Daniel Day-Lewis et Leonardo DiCaprio dans "Gangs of New York"). ©Miramax

De Bill le Boucher à Bill le Vacher

Dans Gangs of New York, le témoin passe d’une génération à l’autre : on aurait pu rêver que Robert De Niro (initialement pressenti), acteur fétiche de Scorsese, incarne Bill le Boucher et passe le flambeau à Leonardo DiCaprio – dont c’est le premier des six films avec le réalisateur.

Le rendez-vous manqué se concrétise finalement dans Killers of the Flower Moon, que l’on est tenté de voir comme le retour de balancier à l’Ouest de Gangs of New York. De Niro n’y joue pas Bill le Boucher mais Bill le Vacher, qui rêve de se reconvertir en baron du pétrole puisque la roue de la fortune tourne.

William Hale (Robert De Niro) : Bill le Vacher. ©Apple

Un melting-pot explosif

Le premier se considère comme un “nativiste”, les Américains (blancs) de souche par opposition aux primo-arrivants que représentent les immigrés irlandais (catholiques de surcroît sur cette terre colonisée par des protestants radicaux).

Le Bill Hale de Killers of the Flower Moon se considère comme propriétaire par destinée manifeste par opposition aux Osages qui sont pourtant doublement chez eux : repoussés de leurs terres ancestrales, ils ont légalement acheté les terres de la réserve où ils ont été confinés de force – un comble !

Malheur pour eux, ils dansent sur une source de pétrodollars. L’or noir et le billet vert sont les deux carburants du Rêve américain… Le melting-pot culturel américain, chez Scorsese, se réalise dans la douleur.

A l'ombre des derricks... ©Apple

Flambées de violence

Gangs of New York dépeint les prémices de la corruption qui finira par gangrener New York. Las Vegas, dans Casino, est “une ville symbole” qui “résume la société américaine” selon le réalisateur. Une explosion ouvre Casino. L’épilogue de Gangs of New York se déroule sur fond d’incendie.

La flambée de violence non comme symbole de purification mais de cupidité : “quand vous en voulez toujours davantage, cela finit tôt ou tard par exploser”. Dans Killers of the Flower Moon, une maison explose pour assouvir de tels appétits et Bill Hale tente une arnaque à l’assurance incendie – les deux attirent l’attention des agents fédéraux.

Des feux sur la plaine... ©Apple

Les vrais “sauvages”

Les vrais “sauvages” ne sont pas ceux qu’on croie. À propos de Gangs…, Scorsese évoque “un monde tribal”. Le sens de la “tribu” de Bill Hale dans Killers of the Flower Moon est moins inclusif que celui des Osages, bien plus ouverts à l’altérité – notamment via les mariages mixtes – que le “bon Blanc”.

Trait d’union entre les deux films, Leonardo DiCaprio y est, à nouveau, un fils de substitution qui doit se libérer de la coupe d’une figure paternelle (et paternaliste) brutale.

”Le combat n’est du reste pas terminé. Ce pays est toujours dans les affres de l’accouchement, avec tous les conflits que cela implique” confiait Scorsese en 2002 lors de la sortie de Gangs of New York. Vingt ans plus tard, cela reste plus vrai que jamais. C’est peut-être à cette aune qu’il faut comprendre l’intervention finale du réalisateur octogénaire, les yeux dans ceux de la nation.