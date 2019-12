Selon un sondage réalisé en juillet 2019 aux États-Unis, 59 % des plus de 18 ans s’affirment fans de Star Wars. En 2001, lors d’un recensement, 400 000 Britanniques se déclaraient adeptes de la religion Jedi. La réponse tenait du gag, mais six ans avant la création de Facebook, elle démontrait la capacité de mobilisation de cette communauté de fans.

Afin de nourrir leur passion, la lointaine galaxie de George Lucas est en expansion constante depuis le Big Bang qu’a été la sortie en mai 1977 du premier film. La saga a engendré un univers étendu (UE) qui a bénéficié de deux autres impulsions : la deuxième trilogie de films (1999-2005), puis la troisième (2015-2019) et les spin-offs cinématographiques (Rogue One et Solo) et télévisées (The Mandalorian et Star Wars Resistance).