Depuis 1982, Anima, le festival du cinéma d’animation de Bruxelles, a connu plus de mutations que le coronavirus : Rencontres du cinéma d’animation, Semaine de l’animation, Festival du dessin animé puis Anima. Il a connu autant de lieux, des Riches-Claires (1982) au Flagey (depuis 2007), en passant par le Palais des Congrès (1983-1992) et le Passage 44 (1993-2006).

L’événement a survécu à une réforme de l’État, un nombre incalculable de crises politiques belges et de ministres de la Culture, un krach boursier, une crise financière, l’arrivée des nouvelles images, le passage de la pellicule au numérique. Mais il aura fallu une pandémie pour le confiner. Exceptionnellement, sa quarantième édition sera virtuelle, à voir depuis votre salon et en ligne à partir du 12 février (via Anima Online). Une première qui coïncide avec le passage du témoin entre la direction historique, formée par Philippe Moins, fondateur de l’événement en 1982, et Doris Cleven, qui l’a rejoint en 1985, et les deux nouvelles codirectrices, Dominique Seutin et Karin Vandenrydt. Retour avec les premiers sur une histoire en mouvement perpétuel.

Comment sont nées les Rencontres du cinéma d’animation ?

Philippe Moins : Je faisais mon service civil à la Confédération parascolaire. Elle gérait un réseau de ciné-clubs qui était en sommeil. Ils avaient envie de le redynamiser. J’ai fait deux propositions : organiser un festival de cinéma belge et l’autre d’animation, avec le secret espoir que la seconde option serait acceptée. Et ce fut le cas. On a organisé cela au Centre culturel de Riches-Claires, qui n’avait qu’un projecteur de 16mm. Nous avons montré ce qui était montrable : on allait se fournir dans les services culturels des ambassades. On a pris ce qui "traînait". La programmation était rétrospective. Le public était constitué de tout ce que Bruxelles comptait comme cinéphiles et du petit microcosme du cinéma d’animation belge, dont j’ai fait la connaissance par la suite.

Doris Cleven et Philippe Moins, présentant une séance au festival en 2016. © Anima

Les Rencontres sont rebaptisées Semaine de l’animation dès la deuxième édition, premier changement de nom d’une longue série.

Ph. M. : Mon service civil terminé, j’ai quitté la Confédération et j’ai été engagé au studio Graphoui. Les deux structures se sont associées pour poursuivre l’événement. Mais, finalement, il y a eu des tensions. On a continué la Semaine avec Graphoui. La Semaine a pris de l’ampleur. Nous sommes passés au Palais des Congrès, où nous remplissions régulièrement les 1200 places de la salle Albert. Doris Cleven, qui était assistante de production chez Graphoui, a commencé à m’aider.

Doris Cleven : Philippe était seul pour tout organiser. J’ai été vite plongée dans le bain. J’ai voulu aller au festival d’Annecy. J’ai découvert l’amplitude du cinéma d’animation. La découverte des films de Jan Svankmajer a été un choc esthétique et ça m’a mise en appétit. Quand nous avons repris le festival, Philippe et moi, je me suis encore plus investi dans la programmation. Je suis devenue codirectrice en 1989.

Ph. M. : En 1989, Graphoui battait de l’aile et a fini par imploser. Il y a eu une espèce de Yalta de l’animation pour partager l’héritage. Dominique et moi voulions continuer le festival. On a créé l’asbl Folioscope. Ce fut une période difficile, sans locaux, avec peu de moyens. Le réalisateur Gérald Frydman nous a hébergés un temps. Nous étions chômeurs une partie de l’année. Mais le festival est monté en puissance.

Quelles ont été les principales évolutions ?

Ph. M. : Il y a eu un changement de mentalités. Au début des années 1980, il y avait un fossé infranchissable entre les grosses productions familiales, essentiellement américaines et essentiellement Disney, et les purs et durs auteurs, créateurs de court métrage, plus prégnant en Europe. Chacun fonctionnait un peu en circuit fermé. Du côté du cinéma d’auteur pesait l’héritage des années soixante : les courts métrages étaient influencés par ceux des pays de l’Est. Ils étaient métaphoriques et critiques de la société, pas toujours drôles. À titre personnel, j’étais plus proche de ça. Mais une nouvelle génération s’intéressait aux vieux cartoons en (re)trouvant une créativité qu’on avait un peu oubliée. Des passerelles se sont construites. J’ai vu cela chez les étudiants de la Cambre : une envie de cartoon à la Tex Avery, qu’on trouvait chez Patar et Aubier, notamment. Il y avait aussi un fossé entre BD et animation, qui s’est comblé. Aujourd’hui, les auteurs passent d’un médium à l’autre, comme Benoît Féroumont.

D.C. : L’animation a beaucoup évolué. J’avais éprouvé un peu de lassitude après cinq ou dix ans. Il y avait peu de courts métrages d’auteurs, les films circulaient peu. Cela créait un sentiment de répétition, avec les mêmes sujets un peu nombrilistes. J’ai toujours été plus sensible au court métrage, qui permet une démarche plus personnelle et esthétique. Le long métrage impose plus de contraintes financières et un travail d’équipe où se dilue parfois la démarche d’un auteur. Dans le long, la narration domine aussi, alors que dans le court métrage, on peut rester sur l’esthétique et un langage purement visuel, plus suggestif, plus abstrait. L’auteur qui représente le mieux cela, selon moi, est le Suisse Georges Schwizgebel. Il a signé un chef-d’œuvre qui reflète toute la richesse de l’animation : Le Roi des Aulnes (2015), d’après le poème de Goethe et la musique de Frank Liszt. C’est une peinture en mouvement.

Ph. M. : Le festival a vécu les évolutions des quatre dernières décennies. Nous avons essayé de rester ouverts. Avant les images numériques, nous avons proposé des projections vidéo, quand d’autres festivals les refusaient. Il y avait des expérimentations intéressantes en vidéo, comme celles du Polonais Zbigniew Rybczynski. Avec le cinéma d’animation japonais et la projection d’Akira, on a été audacieux en intégrant ça de manière précoce. Certains faisaient la fine bouche. Avec une offre diversifiée, on a fait en sorte de décloisonner les publics.

La profusion de films n’est-elle pas vertigineuse ?

Ph.M. : Moi-même, je ne connais plus tout. En Belgique, début des années 1980, l’animation belge, c’est une centaine de personnes. Aujourd’hui, on parle de mille cinq cents personnes actives dans le secteur. Une génération de producteurs coproduit des films à l’échelon international : Vincent Tavier, Arnaud Demuynck, Viviane Vanfleteren, Eric Gossens… C’est une montée en puissance que le festival a suivie.

Avez-vous le sentiment d’y avoir contribué ?

Ph. M. : Il faut rester modeste. Des auteurs me disent parfois que le festival a porté leur vocation. On a eu un petit rôle, disons. Avant internet, un festival faisait office de tête chercheuse. Aujourd’hui, face à la quantité, son rôle est de faire le tri, la sélection.

De nombreuses vocations d'animateur sont nées au festival. © Anima

Comment voyez-vous le cinéma d’animation aujourd’hui ?

D.C. : Le cinéma d’animation se renouvelle tout le temps. La révolution digitale a permis aux studios de se multiplier, ainsi que les écoles. Mais elle a eu un autre effet. L’animation a longtemps été très masculine. Au début du numérique, à Saint-Luc, où j’enseigne, le cours s’intitulait "Techniques infographiques". Il n’y avait que des garçons. Quand cela a été renommé "Arts numériques", les étudiantes sont arrivées. Les thématiques sont devenues plus intimistes et plus graves. Si la nouvelle génération est parfois moins virtuose point de vue technique que ses aînées, elle arrive avec des traitements narratifs novateurs et des sujets ancrés dans la réalité. L’animation s’est démocratisée : les outils sont plus accessibles. Mais comme il est plus facile de faire des films, il y a aussi plus de déchets. Les standards de qualité ont augmenté, mais aussi la standardisation. L’an dernier, trente longs métrages nous ont été soumis. On a vu des films que j’appelle "ready-made". Certains pays tentent de développer des industries, en appliquant des recettes toutes faites, parfois avec une grande pauvreté esthétique.

Ph. M. : Les thématiques deviennent un peu "bateau". Même dans le cinéma d’auteur, on en arrive à faire des "produits". L’expérimentation et la subversion deviennent rares.

Le public, fidèle, est une composante essentielle de l'ambiance du festival. Pour la première fois, il se déroulera sans. © Anima

Pour sa 40e édition, Anima est privé de public, avec une édition en ligne. Pour certains, ce choix relève du tabou.

D.C. : Dominique Seutin et Karin Vandenrydt ont espéré pouvoir faire un festival en "présentiel" jusqu’au dernier moment. Anima est perçu comme un événement toujours novateur, elles ont le sentiment d’une attente positive. Cette quarantième édition présage quelque chose de nouveau qui laissera peut-être des traces. Dans la programmation de cette 40e édition virtuelle subsiste la ligne éditoriale à travers l’élaboration des programmes de courts métrages. Il y a des thématiques, un regard qu’on n’aura pas en picorant des films sur YouTube ou Vimeo.

Ph. M. : Je salue leur choix et leur réactivité. Il fallait maintenir un rendez-vous avec le public et les auteurs. À travers cette réponse, l’équipe du festival va apprendre d’autres façons de faire, d’autres métiers. Peut-être avec la possibilité d’offrir une activité toute l’année. Tant qu’un organisme est vivant, il s’adapte.