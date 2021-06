À 37 ans, Thomas Edison (Alex Lutz) souffre de graves problèmes au genou, qui rendent inéluctable sa retraite du monde du tennis. Ancien espoir du tennis français - après avoir atteint les demi-finales de Roland-Garros à 18 ans en 2001 -, il n’a jamais confirmé, errant dans les limbes du classement ATP durant toute sa carrière. Mais il ne sait pas quoi faire d’autre de sa vie. Sa femme Ève (Ana Girardot) et sa mère Judith (Kristin Scott-Thomas) le soutiennent dans sa volonté de participer une dernière fois aux internationaux de France… Sauf que le joueur, has-been, ne reçoit même pas de wild card. Il est donc obligé de repasser par les qualifications… Quel contraste avec l’engouement qui entoure le jeune Damien Thosso (Jurgen Briand), le nouveau prodige du tennis français…

Goût pour le dolorisme

Battle of the Sexes , Borg vs. McEnroe … Le tennis est plutôt populaire au grand écran ces dernières années. Comme Stéphane Demoustier (le frère d’Anaïs, qui signait son premier film Terre battue en 2015 en s’inspirant de sa propre expérience de joueur), Quentin Reynaud a été un bon tennisman, classé 2.6. Mais contrairement à Demoustier, le jeune réalisateur ne choisit pas de dénoncer les valeurs de son ancien sport (individualisme forcené, libéralisation des esprits…), mais plutôt de les mettre en valeur.

Porté par un fond doloriste - façon Whiplash de Damien Chazelle -, 5e set dépeint en effet la culture de la gagne, le jusqu’au-boutisme, le dépassement de soi, le goût de la souffrance… C’est sans doute ce qui explique que Quentin Raynaud ait reçu le soutien de la Fédération française de tennis, qui lui a permis de tourner, pendant quatre semaines, sur l’un des courts de Roland-Garros. Une première pour un long métrage et un rêve de gosse pour l’ancien joueur, qui avait toujours fantasmé de fouler la terre battue parisienne…

Alex Lutz, le transformiste

Utilisant habilement le suspense inhérent aux matchs de tennis - que Reynaud filme de façon classique, en recourant à l’esthétique télévisuelle et aux commentaires façon France Télé -, le cinéaste signe un second long métrage efficace, après Paris-Willouby (coréalisé avec Arthur Delaire en 2015). Et retrouve Alex Lutz, sur qui repose toute la responsabilité de rendre crédible ce dernier tour de piste d’un joueur en fin de course.

L’acteur, qui n’avait jamais joué au tennis avant le film, est totalement bluffant. Après son propre film Guy en 2018, où il campait un vieux crooner plus vrai que nature, l’acteur (découvert en femme dans le programme court Catherine et Liliane sur Canal +) confirme son impressionnant talent de transformiste. Musclé, longs cheveux blonds, entraînement de sportif de haut niveau. Lutz est totalement crédible et tient quasi à lui seul le film durant près de deux heures, dans les scènes purement sportives, comme dans les scènes plus émouvantes, où il campe un homme fragile, perdu face à son avenir incertain…

5e set Drame sportif Scénario&réalisation Quentin Reynaud Photographie Vincent Mathias Musique Delphine Malaussena Avec Alex Lutz, Ana Girardot, Kristin Scott Thomas, Jurgen Briand, Hervé Pauchon… Durée 1h52.