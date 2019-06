Ce week-end, le 2e Festival international du film de Bruxelles (Briff) recevait Abel Ferrara, qui présentait notamment, dimanche soir, son dernier film Tommaso. Projection à l’issue de laquelle le cinéaste new-yorkais a tenu à prolonger la discussion avec les spectateurs bruxellois, pour évoquer ce petit film très personnel, tourné dans son appartement à Rome, où il s’est installé depuis plusieurs années. Et dans lequel il met en scène son double (campé par son fidèle Willem Dafoe), un metteur en scène américain installé avec sa femme et sa fille (incarnées par l’épouse de Ferrara, Cristina Chiriac, et leur petite fille) à Rome, où il travaille sur son nouveau film Siberia (le prochain film de Ferrara)… Et comme le réalisateur culte de Bad Lieutenant, Nos funérailles ou King of New York, Tommaso se bat contre ses démons après être parvenu à vaincre son addiction à la drogue et à l’alcool.

(...)