Ruben Östlund en chauffeur de salle de cinéma : le réalisateur va aider le public à être moins passif

Face à un public suédois réputé peu expansif, le nouveau maître du cinéma scandinave va jouer ce rôle improbable fin janvier lors du prochain Festival de Göteborg.

Afin de mener son projet à bien, le réalisateur satirique et provocateur va "diriger" le public lors d'une projection de son dernier film, Sans Filtre/Triangle of Sadness, deuxième Palme d'or du réalisateur après The Square en 2017, a-t-il annoncé dans un communiqué. Lors d'une séance spéciale le 28 janvier, Ruben Östlund jouera sur la relation entre l'écran et les spectateurs, en mettant ces derniers au défi d'interagir avec le film. D'après les organisateurs, les spectateurs rempliront un formulaire avant la projection afin de donner au réalisateur des informations sur leur profil. Il les dirigera ensuite en leur demandant de faire des choses spécifiques durant la séance.

"Par rapport aux autres pays comme la France ou les États-Unis, les pays nordiques ont culturellement une audience plus passive", affirme le réalisateur de 48 ans dans un communiqué. "Ici, on se cache dans son fauteuil, on prend moins de responsabilité lors de la projection", a-t-il expliqué, ajoutant que "l'on rentre chez soi après la séance sans discuter de ce que l'on a vu". "Cette façon d'aller au cinéma ne vaut presque pas la peine de délaisser son écran personnel", déplore le cinéaste. Satire jouissive des super-riches et du luxe, le divertissant Triangle of Sadness avait convaincu le jury du Festival de Cannes, faisant entrer Östlund dans le cercle très fermé des doubles palmés, parmi lesquels les frères belges Dardenne et le Britannique Ken Loach.

Quand Ruben Östlund relit Marx, c’est farce