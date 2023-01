L’aliénation des animaux sur les écrans du Nova : "Notre rapport aux animaux en dit long sur les humains que nous sommes"

La question n’en finit pas de faire débat et divise encore et toujours à l’heure de la crise énergétique et de l’urgence climatique. Le Nova apporte à la réflexion une programmation d’une quinzaine de films, pour la plupart inédits en Belgique, avec comme ligne directrice cette injonction de la philosophe Vincianne Despret, dans le documentaire radio Zoo Pharmacon de Sarah Fautré et Mira Goldwicht, qui ouvre Animale aliénation : “Il ne s’agit pas de comprendre, il s’agit de penser avec “.

Large spectre thématique

D’une réflexion sur la prolifération du crabe poilu de Shanghai dans les rivières belges (Une si longue marche de Dominique Loreau) aux affres d’un éleveur porcin industriel (Cochon qui s’en dédit de Jean-Louis Le Tacon, en 1979, déjà), la programmation couvre un large spectre thématique et temporel.

Pour compléter le panorama sur un registre plus léger ou décaler, le Nova propose aussi des Nocturnes animales composées de films de genre où des chimères animales, un singe ou un gorille bouleversent respectivement la hiérarchie du règne animal : L’île du docteur Moreau (1932), Monkey Shine (1988) de George A. Romero et Shlock (1973) de John Landis

Essai documentaire

En guise de fer de lance de cette programmation, le Nova propose l’inédit Everything Will Be OK du cinéaste franco-cambodgien Rithy Panh. Présenté au Festival de Berlin, début 2022, cet essai documentaire renoue avec le dispositif expérimental que l’auteur de S21, la machine de mort khmère rouge (2003) avait adopté pour L’Image manquante (2013).

Rithy Panh y relatait, à l’aide de figurines modelées dans l’argile, le génocide perpétré par les Khmers rouges et son expérience personnelle de cette tragédie invisible. Le dispositif, pertinent, permettait l’œuvre de mémoire sur une tragédie invisible, parce que ses auteurs se sont bien gardés de la documenter.

Allégorie orwellienne

Everything Will Be OK recourt à nouveau aux sculptures immobiles dans des diaporamas autour desquelles tourne la caméra. Mais, cette fois, Rithy Panh ne reconstitue pas des souvenirs mais imagine une sombre allégorie orwellienne : une dystopie où les animaux auraient arraché le pouvoir aux hommes et se remémoreraient à leur tour le génocide perpétré à leur encontre par les humains.

Mais les scènes postapocalyptiques, figées, sont surmontées ou accompagnées d’images documentaires, kaléidoscope vertigineux de guerres, violences et crimes contre l’Humanité, la Nature et le règne animal.

Stimulant et déconcertant

L’essai est à la fois stimulant et déconcertant. Si on doute de l’impact du dispositif de Rithy Panh auprès d’un public qui ne serait pas encore familier de son cinéma ou sensible à sa thèse, on comprend le lien induit : pour Rithy Panh, l’attitude de ses semblables à l’égard du vivant relève du même totalitarisme génocidaire qui a ensanglanté son pays natal.

Le cinéaste semble suggérer, à l’aune du classique de George Orwell, La ferme des animaux (1945), allégorie du stalinisme, que le totalitarisme humain ne pourrait être supplanté que par une autre dictature, animalière celle-là.

Sombre prophétie au titre qui tient de l’antiphrase ironique, Everything Will Be OK troublera ceux qui restent optimistes mais ne convaincra pas les aveugles de retirer leurs œillères.

Du 12 janvier au 26 février. Programme : www.nova-cinema.org