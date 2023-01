C’est l’annonce majeure de la sélection du 73e Festival du film de Berlin. Courant du 16 et 26 février, la 73e Berlinale aura lieu au moment du premier anniversaire du début de la guerre en Ukraine, le 24 février. Même hors compétition, ce film couronne une sélection très ancrée dans le réel.

Documentaires de fiction

“Nous avons prévu des événements en rapport avec la guerre en Ukraine et les manifestations en Iran” a annoncé en préambule la directrice de la Berlinale, Mariette Rissenbeek. “Nous avons sélectionné beaucoup de films en rapport avec la réalité. On pourrait les qualifier de 'documentaires de fiction'“a complété le directeur artistique Carlo Chatrian.

Dix films ukrainiens ou en rapport avec les événements sont présents dans les différentes sections du festival. De même, une dizaine d’œuvres iraniennes sont retenues. Né durant la guerre froide comme un trait d’union artistique entre l’Est et l’Ouest, le festival de Berlin a toujours été sensible aux soubresauts géopolitiques du monde. La section Rencontres offrira plusieurs regards en la matière : Mon pire ennemi, documentaire de Mehran Tamadon, sur les tortures en Iran, Les Murs de Bergame de Stefano Savona, chronique des premières heures tragiques de la pandémie en Europe, dont la cité italienne a été l’épicentre ou encore Eastern Front, “plongée immersive” de Vitaly Mansky et Yevhen Titarenko sur le fonrt ukrainien.

Playdoyer pour le cinéma d’auteur

Carlo Chatrian a fermement défendu durant les échanges avec la presse la présence de films d’auteurs, qu’ils soient reconnus ou non, à un moment où leurs films ont plus que jamais besoin de la vitrine de festivals internationaux. Une position qui justifie la présence en sélection de nombreux “habitués” de Berlin, Cannes ou Venise : le Coréen Hong Sangsoo (In Water), l’Allemand Christian Petzold (Roter Himmel/Afire), les Français Philippe Garrel (Le grand chariot) et Nicolas Philibert (Sur l’Adamant) ou encore l’Allemande Angela Schanelec (Music) trois ans après son Ours d’argent pour I Was at Home, but. Mais la sélection, qu’il s’agisse de la compétition ou des Rencontres, aligne quinze premiers films.

Au-delà du réel, la Compétition aura une tonalité mélodramatique, selon le directeur artistique. Un genre plus propice au romanesque. La compétition s’ouvrira et se clôturera sur deux films ayant des enfants pour personnages principaux : 20 000 Species of Bees d’Estibaliz Urresola Solaguren et Tótem de Lila Avilés.

Le film noir ou le polar s’invitent avec Bis ans Ende der Nacht (Till the End of the Night) de Christoph Hochhäusler (L’Imposteur, 2005) et Limbo de l’Australien Ivan Sen.

Odessa Young, Jesse Eisenberg dans "Manodrome" de John Trengove, sélectionné en Compétition. ©Wyatt Garfield

Une seule vraie star

Hors coproduction, le seul film belge de la sélection berlinoise est Here, dans la section Rencontres, de Bas Devos, qui relate la rencontre à Bruxelles de deux immigrés, un ouvrier du bâtiment roumain et une doctorante belgo-chinoise.

Dans un festival qui n’octroie plus qu’un prix d’interptétation, sans distinction de genre, la très en vue Vicky Krieps (Phantom Thread, Corsage, au générique d’Ingeborg Bachmann de Margarethe von Trotta) le disputera à Jesse Eisenberg (pour Manodrome de John Trengove), à Louis Garrel (à l’affiche du film de son père) ou au plus confidentiel mais toujours impressionnant Franz Rogowski (en légionnaire biélorusse dans Disco Boy de Giacomo Abbruzzese, sur une musique de Vitalic).

Mais la vraie star de la Berlinale sera sans nul doute Steven Spielberg, qui se verra remettre un Ours d’honneur pour l’ensemble de sa carrière, à l’occasion de la première allemande de The Fablemans, son autoficion biographique.