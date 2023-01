Avec 182 films au total, l’édition s’annonce gourmande et variée : 154 courts métrages, 22 longs métrages et 6 courts en réalité virtuelle composent une programmation savoureuse composée du meilleur de l’animation mondiale, ouverte à un public âgé de 3 à 93 ans. Au menu des adultes : 11 longs métrages, dont dix avant-premières très attendues et notamment Nayola, premier film de José Miguel Ribeiro, coproduit par la Belgique, qui placera la soirée d’ouverture sous le signe de l’Angola, avec un long métrage mêlant couleurs chatoyantes et histoire tourmentée.

Le voyage se poursuit avec Saules aveugles, femme endormie de Pierre Földes, d’après les plus célèbres nouvelles de Haruki Murakami. My Love Affair with marriage de Signe Baumane, Interdit aux chiens et aux Italiens d’Alain Ughetto et The House of the lost on the Cape de Shinya Kawatsura seront également en compétition.

"Interdit aux chiens et aux Italiens" plonge Alain Ughetto dans l'histoire de sa famille.

Avec Best of shorts, Queer Stories ou Real-Life Stories, section dédiée aux documentaires animés, tous les formats et tous les genres se donnent vraiment rendez-vous à Flagey qui accueille aussi bien les films d’étudiants que ceux de stars confirmées. Un focus sur l’animation espagnole et un panel national et international qui seront prolongés par l’offre de la Cinematek, pour les classiques du genre, et celle du Palace.

Tout à fait à l’autre bout du buffet, il sera possible de goûter La Soupe de Franzy, un programme itinérant, spécialement concocté pour les tout-petits. Il regroupe 6 courts métrages sans paroles et aux techniques variées qui leur permettront de se familiariser avec la magie du cinéma et de l’animation. La section Kids propose elle aussi 11 longs métrages dont 5 avant-premières. Elle ouvrira son banquet animé avec l’épatant Un amour de cochon de Mascha Halberstad et déroulera ensuite neuf programmes de courts métrages confectionnés sur mesure pour chaque tranche d’âge.

"Un amour de cochon" de Mascha Halberstad est l'un des nombreux films proposés au jeune public.

Nuit animée, expos et concerts

Fans de pépites étranges, de découvertes déjantées et d'intermezzo extraterrestres ? Rendez-vous pour la Nuit Animée à vivre en pyjama et pantoufles, si cela vous chante. En quête de conseils pour entrer dans le monde de l’animation ou curieux de découvrir les coulisses de la série Arcane ? Rendez-vous le 21/02, lors des journées professionnelles.

Si le paquebot Flagey s’apprête à accueillir ses groupes d’enfants, d’ados et d’adultes, il se réjouit aussi de retrouver les rencontres professionnelles qui font la réputation du festival. Deux masterclasses inédites seront proposées au cours de cette 42e édition, préparées par deux invités de premier plan : le 22/02, la réalisatrice britannique Joanna Quinn (Dreams and desires, L’Art dans le sang), virtuose de l’animation 2D, récompensée de deux Emmy Awards et le 25/02, Jim Capobianco, ancien scénariste chez Disney et Pixar, notamment nominé pour son travail sur Ratatouille.

Parmi les rencontres à ne pas rater, celle avec Kitty Crowther, conceptrice de l’affiche 2023, dont le travail à l’encre fluo pourra être exploré sous lampe UV dans l’exposition La Boîte Fluo qui lui est consacrée. Autre ambiance avec Knor et Décors qui entraînera le public dans les coulisses de la réalisation du film Un amour de cochon et enfin, avec Réalité Cachée, l’exposition en réalité augmentée. Dans la foulée, le public pourra également se plonger dans six films conçus en réalité virtuelle.

Cette année, Anima s’offre encore plus de décentralisations avec neuf villes (Anvers, Charleroi, Genk, Leuven, Liège, Marche-en-Famenne, Mons, Namur et Wavre) qui prolongent la danse et la chasse aux crêpes. Une exploration que l’on peut poursuivre aussi via les trésors rassemblés sur la plateforme Sooner.

Les différents jurys livreront leur palmarès le 26 février lors de la soirée de clôture au cours de laquelle le film Titina, coproduction belgo-norvégienne signée Kasja Naess, sera dévoilé.