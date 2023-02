En sus de la présidente, l’actrice américaine Kristen Stewart, déjà annoncée, le jury comptera l’actrice franco-iranienne Golshifteh Farahani, la directrice de casting Francine Maisler (États-Unis) et les cinéastes Valeska Grisebach (Allemagne), Carla Simón (Espagne), Johnnie To (Hong Kong) et Radu Jude (Roumanie). Autant de personnalités sélectionnées par le passé à la Berlinale.

Carla Simón a reçu l’Ours d’or l’an dernier pour son film Alcarràs, Radu Jude en 2021 pour Bad Luck Banging Or Loony Porn, Johnnie To en 2008 pour Sparrow. Golshifteh Farahani a été à l’affiche d’À propos d’Elly d’Asghar Farhadi, Ours d’argent du meilleur réalisateur lors de la Berlinale 2009.

Le Festival a ajouté à sa compétition le film d’animation Art College 1994 du réalisateur chinois Liu Jian. Son film précédent, Have a Nice Day, était en compétition à Berlin en 2017. Sa présence au Festival français d’Annecy, la même année, avait dû être annulée, suite à la pression des autorités chinoises.