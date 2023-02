Les meilleurs films de 2022 de l’Union de la Presse Cinématographique Belge

Le Grand Prix, décerné au meilleur film de l’année écoulée, est allé à Las Bestias (as bestas) de Rodrigo Sorogoyen, “pour sa mise en scène exceptionnelle, qui montre autant la brutalité que la tendresse humaine, et affirme la force du cinéma européen” a déclaré l’association. . Les quatre autres finalistes étaient : Everything Everywhere All At Once de Daniel Kwan&Daniel Scheinert, Decision to Leave de Park Chan-wook, Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson et Triangle of Sadness de Ruben Ôstlund.