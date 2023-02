Sébastien Lecornu, le ministre français des armées a dénoncé, dimanche 12 février, la représentation des militaires français en pilleur des ressources. Sa réaction qui s’inscrit dans un contexte de guerre informationnelle en Afrique. “Je condamne fermement cette représentation mensongère et trompeuse de nos forces armées, a écrit le ministre sur Twitter. Je pense et rends hommage aux 58 soldats français qui sont morts en défendant le Mali à sa demande face aux groupes terroristes islamistes.”

Au début du film, on voit des forces spéciales investir un laboratoire du Wakanda pour dérober un précieux métal, le vibranium. L’État et le métal sont fictifs, mais les uniformes évoquent furieusement ceux de l’armée française au Mali. Une scène plus tard, les guerrières d’élite du Wakanda interviennent et récupèrent le métal. La reine du Wakanda tance ensuite les puissances occidentales et une diplomate française à l’Onu.

”Révisionnisme”

Le ministre a réagi à un tweet d’un journaliste de la Réunion, qui avait déjà agité les médias d’extrême-droite lors de la sortie du film. Il qualifie dans son message le film de “propagande”. Mais laquelle ?

Selon Le Monde, l’entourage du ministre précise qu’“il ne saurait y avoir de révisionnisme sur l’action récente de la France au Mali : nous sommes intervenus à la demande du pays pour lutter contre les groupes armés terroristes, loin de l’histoire racontée dans le film, à savoir une armée française qui vient piller ses ressources naturelles”, ajoute l’entourage du ministre.

Les opérations Serval et Barkhane au Sahel ont été déployées respectivement en 2013 et en 2014 à la demande du gouvernement malien, afin de contrer les djihadistes liés à Al-Qaida et à l’organisation État islamique. Le double coup d’État au Mali en 2020 et en 2021 a changé la donne. Les soldats français ont quitté le pays fin août 2022, au profit, selon la France, des services du groupe paramilitaire russe Wagner, ce que la junte dément.

La réaction de Sébastien Lecornu est destinée de répondre “aux narratifs de nos compétiteurs” en Afrique, précise le ministère. Une allusion directe à la propagande russe, et aux organes médiatiques liés au groupe Wagner. Hollywood ferait-il de la propagande russe ou ses scénaristes en sont-ils victimes ? On peut plutôt y voir une maladresse dans un cinéma américain qui a coutume de dénoncer avec manichéisme tous les maux du monde.