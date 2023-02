Tahar Rahim va incarner Charles Aznavour

L’acteur français Tahar Rahim (Un Prophète, Le Serpent) va incarner Charles Aznavour, dans Monsieur Aznavour, un biopic réalisé par Mehdi Idir et Grand Corps Malade. Le tournage débutera à l’été pour une sortie estimée en 2024. ”Le film retracera l’ascension d’Aznavour vers la célébrité dans les années 1950 et ses amitiés avec de nombreux artistes” dont Edith Piaf qui a contribué à sa renommée, écrit Variety.

Le film devrait avoir un écho international. Aussi bien comme interprète que comme compositeur, Aznavour, décédé en 2018, est devenu une star mondiale. Ses chansons ont été reprises par d’autres artistes, dont Ray Charles (”For Mama”), Bob Dylan (”The Times We’ve Known”), Liza Minnelli (”What Makes a Man a Man”), Elvis Costello (”She”). Il a aussi contribué à la bande originale du film Coup de foudre à Notting Hill. Aznavour a également joué dans plus de 60 films. Sa popularité est telle aux États-Unis, que la chaîne CNN l’avait nommé Entertainer of the Century en 1998. Il a reçu une étoile sur le célèbre Hollywood Walk of Fame en 2017.