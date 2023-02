Dans son dernier film, Spielberg dévoile un secret occulté presque toute sa vie: "J’ai longtemps porté ce fardeau, j'ai dû l’exorciser de mon âme"

”Spielberg est sans conteste l’artiste le plus populaire et marquant du vingtième siècle. Et aussi le plus incompris.” L’affirmation est de Michael Crichton, auteur du roman Jurassic Park....

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous