Comment sont choisis les lauréats des César ?

Comment sont sélectionnés les nommés et qui décide des gagnants ?

L’Académie des César

Les membres de l’Académie des César décident à la fois pour les nominations et les lauréats, dans un vote anonyme à deux tours. L’organisme indépendant est composé de membres de tous les corps de métier du 7e art (attaché presse, réalisateur, acteur, scénariste, costumier…). Cette année, 4 705 votants sont répartis en dix catégories, 44 % d’entre eux sont des femmes, aime rappeler l’institution. Peuvent participer aux tous les membres à jour de leur cotisation annuelle de 70 euros.

Pour pouvoir devenir membre, il faut pouvoir attester d’une certaine expérience professionnelle et avoir deux parrainages de personnes déjà membre. La liste des membres est pourtant confidentielle pour éviter toute interférence des producteurs au moment du vote.

Au premier tour, en janvier, on sélectionne les nommés parmi une liste de films éligibles. Il s’agit des longs-métrages sortis en salles de cinéma français avant tout autre diffusion publique, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédent. Ils doivent être restés à l’affiche un minimum de temps. Exception pour les courts-métrages, dont la part de production française doit être égale ou supérieure à 30 % de la production totale du film et avoir obtenu un visa d’exploitation entre le 1er juillet et le 30 de l’année précédente, pour pouvoir concourir.

Pour 2023, 632 films ont été identifiés comme éligibles par l’Académie, répartis dans 24 catégories de César : 260 films pour le César du Meilleur Film, 324 films pour le César du Meilleur Film Étranger, 48 courts métrages sélectionnés, et 3 213 professionnel·le·s (pour les catégories de personne).

Exception faite pour le César du meilleur espoir masculin et du meilleur espoir féminin, pour lesquels les nommés sont choisis par le Comité révélations de l’Académie parmi des interprètes de productions françaises sorties en salles en 2022. Il est composé de 18 directeurs de casting en activité.

Au deuxième tour, en février, il s’agit de voter pour le lauréat parmi les nommés. Le vote se clôture à 16h le jour de la cérémonie, le tout sous contrôle d’huissier.