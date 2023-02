Pourquoi la cérémonie des Césars 2023 fait déjà polémique

Mais cette année encore, les Césars 2023 n’échappent pas à la polémique. Aucune femme ne figure dans la liste des nommés pour la catégorie meilleure réalisation, et dans celle du “meilleur film”, seule Valéria Bruni-Tesdeschi y figure, pour Les Amandiers. Pourtant, ce n’est pas les projets portés par des femmes qui manquent. On pense notamment à Revoir Paris d’Alice Winocour, Saint Omer d’Alice Diop, Les Enfants des autres de Rebecca Zlotowski.

Et cette sous représentation n’est pas nouvelle. Dans toute l’histoire des César, une seule femme a remporté la meilleure réalisation : Tonie Marshall en 2001 pour Vénus Beauté. Une étude du collectif 50/50, qui œuvre pour la parité, l’égalité et la diversité dans le cinéma et l’audiovisuel, souligne qu’entre 2018 et 2022, seulement 20 % des nommés dans la catégorie meilleure réalisation étaient des femmes.

🔔 Ce soir aura lieu la 48ème Cérémonie des César.

Nous finissons le focus sur les chiffres de l'Académie avec les catégories : Réalisation, Musique et Court-métrage.

Retrouvez notre étude complète sur notre site internet. ➡ https://t.co/SnvqVMbqCs @we_do_data pic.twitter.com/dje1yxbBNp — Collectif 50/50 (@Collectif5050) February 24, 2023

Des chiffres qui ne représentent pas la quasi-parité du jury des votants de l’Académie des César : on y compte 44 % de femmes. “L’Académie est sans doute plus conservatrice qu’on aimerait le croire, comme peut l’être la société”, estime Clémentine Charlemaine, co-présidente du collectif 50/50, auprès de Franceinfo.

Finalement, les César ne sont que le reflet de l’industrie du cinéma français, discriminatoire. La même étude du collectif 50/50 montre la faible part de femmes dans toutes les professions : 26 % des scénaristes sont des femmes, 24 % de femmes réalisatrices ou encore 7 % de femmes sont compositrices… Les femmes ont également accès à des budgets moins importants. Elles disposent en moyenne de 3,14 millions d’euros pour réaliser un film, soit 2,14 millions d’euros de moins que les hommes, souligne une étude du Centre national du cinéma de mars 2021.

À l’annonce de la liste des nommés en janvier, plusieurs cinéastes ce sont évidemment indignées. Pour Jackie Buet, directrice du Festival International de Films de Femmes de Créteil, cette situation signe un retour en arrière. “Ça remet radicalement en cause la structure […] L’académie des César est une réunion professionnelle. On pourrait s’attendre à plus d’attention de leur part”, a-t-elle déclaré à BFMTV.

”Même si on avance sur le droit des femmes, il y a un certain sexisme de base”, avait décrié Virginie Efira au micro de Allociné.

Face à cette invisibilisation des femmes cette année, un concours parallèle a été lancé, par le magazine Causette : les Cléopatre, qui vise à récompenser la meilleure réalisatrice de l’année, sur une suggestion – humoristique au départ – de la députée écologiste Marie-Charlotte Garin. Saint-Omer d’Alice Diop a reçu le prix du public et Les Enfants des autres de Rebecca Zlotowski celui du jury.

Depuis 2018 aussi, le prix Alice Guy récompense la réalisatrice de l’année. En 2023, il a été attribué à Alice Winocour pour Revoir Paris, avec Virginie Efira et Benoît Magimel.