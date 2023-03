Les dessous de la campagne de Lukas Dhont pour les oscars 2023

”Il se donne à 500 pour cent depuis cinq mois !” s’exclame Barbara Van Lombeek, attachée de presse belge qui arpente festivals et tapis rouges depuis vingt ans dans le sillage de talents belges et internationaux. Cofondatrice avec Gudrun Budrie et Marie-France Dupagne de PR Factory, agence de relations publiques internationale, elle connaît bien les oscars et leurs enjeux. Elle y a accompagné en 2013 Felix Van Groeningen et son Broken Circle Breakdown. Ce 8 mars, elle s’envolait pour épauler Lukas Dhont dans la dernière ligne droite.

De bons contacts en amont

”À talent équivalent, d’autres réalisateurs, dans d’autres pays ou territoires, n’ont pas cet accès et n’arrivent jamais jusque-là” constate la “PR” comme on dit dans le jargon. L’explication tient, en partie, selon elle, à l’activisme des institutions du cinéma flamand. “Le VAF [Fonds audiovisuel flamand] fait un énorme travail pour que les talents soient reconnus le plus tôt possible. Ce qui fait la force du cinéma flamand est l’expertise qu’ils ont construite en nouant les bons contacts en amont. C’est ce que Christian De Schutter [Directeur de Flanders Image, agence de promotion de l’audiovisuel flamand] a construit ces 20 dernières années. Ça aide de présenter les talents très, très, très tôt, aux agents de vente internationaux, à tous les acteurs du secteur. C’est le fruit de CONNeXT notamment” analyse-t-elle en évoquant ces journées de promotions et de présentations des productions flamandes. Le premier film de Lukas Dhont, Girl, y avait été présenté dans une toute première version, encore en work in progress, en marge du Festival de Gand. “Il a tout de suite attiré l’attention et été acheté. Après il a explosé à Cannes” où le film a remporté la Caméra d’or.

Pour Close, les étoiles sont encore mieux alignées. “Le film été acheté dès la préproduction par Match Factory”, une agence internationale de vente de films, qui a une grosse assise. “Les droits du film aux États-Unis ont été acquis par A24, un important distributeur américain et la plateforme Mubi pour le Royaume-Uni et l’Amérique latine”. A24 est le distributeur indépendant majeur qui a pris ces dix dernières années la place qu’occupait naguère Miramax. La compagnie aligne aussi aux oscars cette année Everything Everywhere All at Once, grand favori pour les trophées principaux. Elle a distribué Moonlight qui a remporté l’oscar du meilleur film en 2017.

Une mise à disposition complète

”Ce sont des acteurs qui pèsent, commente Barbara Van Lombeek. Ce qui est important [dans la campagne des oscars], c’est ton “écurie”. Durant la saison des prix, l’écurie finit par décider sur quel cheval elle mise, sur le film auquel elle croit. A24 a programmé la sortie de Close aux États-Unis (le 27 janvier, trois jours après l’annonce des nominations aux oscars) afin que toute la couverture presse se fasse ces dernières semaines. Mubi l’a sorti le week-end dernier. Tout a été fait afin qu’il y ait un maximum de retentissement.”

Encore faut-il que le réalisateur assure sa part dans cette stratégie. Et sur ce point, l’attachée de presse ne tarit pas d’éloge sur Lukas Dhont. “Ça demande une mise à disposition complète. Tous les talents ne sont pas prêts à se donner comme il le fait. Mais il a 31 ans, une énergie de dingue. Si on regarde son planning des deux dernières semaines, il a des rendez-vous dès 8h du matin. Le soir, il a des petites soirées, de la représentation. Et c’est comme ça depuis trois mois, avec quelques allers-retours en Europe pour les European Film Awards ou les César. C’est la clé de ce genre de campagne.”

La campagne n’est pas futile. “Il ne faut pas se leurrer : les 9600 votants de l’Académie ne voient pas tous les films. Le but, c’est d’augmenter la notoriété du film, de donner envie aux gens de le voir et de voter en sa faveur. Si tu rencontres le réalisateur, il peut y avoir des affinités qui renforcent l’appréciation du film. Et le bouche-à-oreille joue aussi. Par défaut, quelqu’un peut voter pour un film parce qu’il a entendu un copain lui dire “c’est pas mal, vote pour celui-là”. Indépendamment du Graal que constitue l’oscar, l’opportunité est plus large. “C’est aussi du networking pour ses prochains projets. Cela augmente sa notoriété générale dans l’industrie. Il a des rendez-vous avec des réalisateurs, des acteurs et des producteurs d’un peu tous les horizons.”