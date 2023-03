Oscars 2023: un statisticien prédit des résultats surprenants

Ce modèle combine plusieurs facteurs et données, par exemple les diverses victoires d’un film, de ses auteurs, interprètes et techniciens pendant la saison des prix (par exemple, les Golden Globes et les BAFTA) ainsi que les catégories dans lesquelles un film est nommé. Ce modèle utilise également les statistiques historiques (par exemple, le fait de remporter le prix du meilleur réalisateur est un indicateur important pour le prix du meilleur film, car les catégories se sont accordées dans près de 60 % des cérémonies des oscars).

Bien sûr, cela reste un modèle de probabilité mathématique qui ne peut prendre en compte le facteur humain et psychologique. L’Académie des oscars a profondément changé ces dix dernières années. Elle compte désormais 9 600 votants, une augmentation de près de 65 %, et intègre davantage de femmes, de personnes de couleur et de cinéastes étrangers. Ce qui explique plusieurs surprises majeures ces dernières années (Spotlight, Moonlight, Green Book, CODA) dans l’attribution de l’oscar du meilleur film.

Il n’empêche : l’an dernier, 19 des 20 favoris issus du modèle de Ben Zauzmer ont été sacrés. Soit un taux de fiabilité de 95 %. Voici ses “prédictions” dans les catégories emblématiques, publiées dans le Hollywood Reporter.

La délirante comédie multiverselle des Daniels arrive loin devant les autres nominés – The Banshees of Inisherin, en deuxième position, ne totalise que 8,9 %. Mais “Le prix du meilleur film s’est avéré étonnamment difficile à prédire ces dernières années” rappelle l’analyste, soulignant les victoires surprises de Spotlight, Moonlight, Green Book et CODA. “Everything Everywhere All at Once n’a que 2 chances sur 3 de gagner” souligne Zauzmer. “C’est toujours très bien, mais pas aussi bien qu’un grand favori dans une catégorie plus prévisible.”

À lire aussi

Meilleur(s) réalisateur(s) : Daniel Kwan et Daniel Scheinert (Everything Everywhere All at Once) à 59 %

Les Daniels rejoindraient alors les deux autres seuls tandems de réalisateurs couronnés dans cette catégorie : Jerome Robbins et Robert Wise (West Side Story) et les frères Coen (No Country for Old Men). S’il devait y avoir une surprise, elle devrait venir de Martin McDonagh (The Banshees of Inisherin, 13,7 %) et Todd Field (Tár, 12,6 %) selon Ben Zauzmer.

Meilleure actrice : Cate Blanchett (Tár) à 52,9 %

L’Australienne devrait remporter son troisième oscar. “Ma mâchoire s’est décrochée lorsque j’ai vu ces chiffres” écrit pourtant Zauzmer. Non pas parce que Cate Blanchett (Tár) est en tête, mais en raison de l’ampleur de son avance : deux fois plus que Michelle Yeoh (Everything Everywhere All at Once) en deuxième position. Beaucoup estiment pourtant méritoire la prestation de Yeoh dans la comédie multiverselle où elle mélange action, combat, comédie et émotion. Mais, mais, mais… ces genres ne sont pas des genres “à oscar”. Et Blanchett a déjà raflé BAFTA, Critics Choice et Golden Globe. Les probabilités et le buzz sont en sa faveur.

À lire aussi

C’est la catégorie la plus difficile de l’année. Colin Farrell (The Banshees of Inisherin) a remporté le Golden Globe (catégorie comédie/musique). Brendan Fraser (The Whale) a remporté le Critics Choice Award et le Screen Actors Guild Award. Mais le modèle de Zauzmer favorise Austin Butler (Elvis) à 41,7 % talonné par Fraser avec 33,2 %. Léger avantage à Butler grâce à ses victoires aux BAFTA et aux Golden Globes (catégorie drame) et à la classique prime au biopic.

À lire aussi

Meilleure actrice dans un second rôle : Angela Bassett ( Black Panther : Wakanda Forever , 39,8 %)

Au début de la saison des prix, Kerry Condon (The Banshees of Inisherin) menait la danse. Puis Angela Bassett (Black Panther : Wakanda Forever) a remporté un Golden Globe et un Critics Choice Award. Ensuite, Jamie Lee Curtis a suscité la surprise en remportant un Screen Actors Guild pour Everything Everywhere All at Once. La carte diversité pourrait jouer en la faveur d’Angela Bassett – même si, tout bien considéré, son rôle est relativement mineur dans le film.

Meilleur acteur dans un second rôle : Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once, 78,9 %)

Le retour annoncé et coup de cœur du Demi-Lune d’Indiana Jone et le Temple Maudit de Spielberg. Révélé à l’âge de douze ans, il n’avait plus eu de rôle de cette ampleur de longue date. Également cascadeur et expert en arts martiaux, il déploie dans le film un parfait mélange d’action et de talent comique qui fait regretter qu’Hollywood ne l’a pas plus utilisé. Mais The Banshees of Inisherin a deux outsiders : Barry Keoghan (qui a décroché un BAFTA dans cette catégorie) et Brendan Gleeson. Mais leurs probabilités sont de très loin inférieures.

Ke Huy Quan dans "Everything Everywher All at Once". ©A24

A l’Ouest Rien de Nouveau (36,6 %) vs. Meilleur film étranger :(36,6 %) vs. Close (29,7 %)

Cette catégorie concerne la Belgique, avec la nomination de Close de Lukas Dhont. Les jeux y semblaient faits : “Cet oscar est considéré comme une garantie à 100 % pour A l’Ouest Rien de Nouveau” rappelle Ben Zauzmer. De fait, la rumeur et l’opinion générale chez les professionnels sont que le remake allemand d’A l’Ouest Rien de Nouveau a un boulevard de lui, propulsé par la machine Netflix et neuf nominations (plus une moisson aux BAFTA). Historiquement, les films nommés à la fois dans la catégorie meilleur film et meilleur film étranger remporte en général au minimum la seconde.

Et pourtant : Close le talonne de peu dans les probabilités : “L’écart étroit de cette catégorie est la prédiction la plus audacieuse de l’année” reconnaît Ben Zauzmer. Suspense donc. Là aussi, le renouvellement des sensibilités pourrait jouer en faveur du drame intimiste qu’est Close face à la machine de guerre à grand spectacle de Netflix. Lukas Dhont a raison d’y croire et de s’être donné à 500 % dans la campagne : chaque voix aura compté.

À lire aussi

Meilleur film d’animation : Pinocchio de Guillermo del Toro (88,5 %)

La probabilité la plus élevée de l’année va à la nouvelle version de Pinocchio par Guillermo del Toro qui est aussi le film d’animation le plus personnel et original de l’année. Le Mexicain jouit d’une reconnaissance importante à Hollywood, où ses films ont engrangé plusieurs oscars dont Meilleur réalisateur et Meilleur film pour La Forme de l’eau en 2018.

À lire aussi

Guillermo del Toro pourrait décrocher sa troisième statuette grâce à sa marionnette Pinocchio. ©Netflix

Qui fera la moisson ?

Everything Everywhere All at Once pourrait théoriquement égaler le record absolu d’oscars si le film remporte le total de ses onze nominations (record de Ben-Hur ; Titanic et Le Seigneur des Anneaux : le Retour du Roi). Mais selon les probabilités de Ben Zauzmer, il n’y aura pas de raz-de-marée. Le film des Daniels ne devrait décrocher que cinq statuettes. Même faible moyenne pour A l’Ouest Rien de Nouveau avec deux victoires sur neuf nominations.

Et les blockbusters ?

C’est connu : les films populaires à grands spectacles font recette dans les salles mais plus aux oscars. Le dernier en date fut Le Seigneur des Anneaux : le Retour du Roi de Peter Jackson (avec un rare sans faute : onze oscars sur onze nominations). Avatar devrait décrocher en toute logique l’oscar des Effets spéciaux. Et Top Gun : Maverick celui du montage son (le montage image est prédit à Everything Everywhere…).

Qui seront les déçus ?

Boudés dans les salles aux États-Unis, Babylon de Damien Chazelle et The Fabelmans de Steven Spielberg ne se consoleront pas aux oscars selon Ben Zauzmer. Le premier se contenterait de deux statuettes (production design et musique originale) et le second repartirait bredouille. Mais John Williams, fidèle compositeur de Steven Spielberg, pourrait créer la surprise. Avec cinq Oscars remportés durant sa carrière, dont le dernier il y a plus de 30 ans, il y a eu une campagne afin que le compositeur en remporte un de plus. Auquel cas, il deviendrait à 91 ans le plus âgé des lauréats, toutes catégories confondues.