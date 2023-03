Lukas Dhont : “Je rêvais de venir aux oscars avec un film de zombies”

Ce fond sonore est une métaphore de sa campagne pour décrocher l’oscar du meilleur film étranger : faire entendre sa voix, sa différence face au plus tonitruant A l’Ouest Rien de Nouveau, production Netflix que tout le monde donne gagnant. Mais l’activisme infatigable du réalisateur de 31 ans pourrait payer : certains analystes placent Close au coude à coude avec son concurrent. Quoiqu’il arrive, le film et son réalisateur auront séduit les professionnels américains. Et Lukas Dhont aura savouré pleinement de “vivre cet événement majeur du cinéma américain”.

”Je me sens plein d’énergie”, assure Lukas Dhont, porté par “de très belles rencontres”. “Je ne suis pas blasé. Les oscars, c’est le décor de mes rêves d’enfant. Quand j’avais douze ans, je rêvais d’y être un jour avec un film. J’imaginais que ce serait avec un film à grand spectacle, avec un film de zombies, tu vois ?” Il rit lui-même du fossé qui sépare Close de son fantasme d’adolescence. “Finalement, c’est avec un film qui est plus intime. Mais j’en suis très fier, ainsi que de nous tous, de toute cette équipe qui a donné toute sa passion, toute son énergie pour créer quelque chose de bon ou d’émouvant.”

Une campagne des oscars, ce sont des déjeuners officiels en présence des autres personnalités nommées dans les différentes avant-premières ou des avant-premières présentées par des figures majeures du cinéma : Cate Blanchett (”la grande comédienne de notre époque ; je rêve de travailler avec elle…”), Julianne Moore ou Guillermo del Toro qu’il “adore”. “En plus d’être un grand cinéaste, il est très généreux. Il m’a dit qu’il avait vu mes deux films.” Politesse de façade, si courante dans le cinéma américain ? Voire… “Les commentaires qu’il m’a faits étaient très précis, très justes. C’était une très belle rencontre”.

Lukas Dhont a aussi eu l’opportunité de converser avec l’artiste photographe Nan Goldin, au centre de All the Beauty and the Bloodshed, très émouvant documentaire de Laura Poitras. “Elle n’appartient pas au milieu cinéma américain, mais c’est une de mes idoles. J’ai découvert ses photos quand j’étais ado. C’était pour moi le photographe de la jeunesse, de la diversité, de la sexualité.” En résumé : “J’ai vu des personnes qui m’ont inspiré comme réalisateur. Quand tout d’un coup, tu les rencontres, c’est quand même très beau.”

En retour, son film a manifestement touché quelques cordes sensibles. “Des spectateurs partagent avec nous des histoires sur leurs amis perdus, sur leurs sentiments, leurs regrets ou leur sentiment de culpabilité. C’est très émouvant. Le plus beau compliment que j’ai reçu est venu de quelqu’un qui est sorti immédiatement de la salle pour aller se faire tatouer le nom de son meilleur ami qui est décédé. Ça, c’était quand même un hyperbeau compliment. C’est fort aussi quand un homme de 80 ans et une fille de quinze ans viennent te parler avec une émotion très forte. Quand j’écris, je pars d’un endroit très personnel, mais, très vite, j’essaie de formuler le scénario d’une manière aussi universelle que possible. Donc, quand je sens qu’un public très divers, très différent, a été touché, cela m’émeut.”

Lukas Dhont a aussi le sentiment que son film entre en résonance avec l’actualité sociale aux États-Unis. “Il y a ce mouvement régressif à l'oeuvre dans certains États comme le Tennessee ou la Floride qui deviennent très anti LGBT. Dans les écoles, ils ne veulent plus parler de la sexualité et c’est très homophobe, c’est très transphobe. Dans un pays où, comme il y a beaucoup de violence aussi très liée à la masculinité, montrer de la tendresse dans l’univers masculin fait du bien, semble-t-il. Ce sont les retours que je reçois.”

Du rêve d’adolescent à la réalité, sa perception d’Hollywood a-t-elle changé ? “Je ne pense pas. C’est juste qu’il y a ce côté de la promotion, de la campagne qui prend le dessus sur l’idée romantique du cinéma, de la création, de l’expérience comme spectateur. Faire une campagne [des oscars], c’est très politique finalement… C’est cette partie-là que je vois depuis plusieurs mois et que je comprends petit à petit mieux.”

Et ira-t-il à Hollywood réaliser un film de zombies ? Réponse directe et pleine de lucidité : “Je me sens très bien dans ce que je peux faire en Belgique et en Europe. On a une grande scène de danse en scène, de cinéma, on a un grand théâtre. Je suis très inspiré en Belgique en fait. On a un privilège énorme en Europe : on a ce système qui permet, je pense, aux réalisateurs, aux auteurs d’exprimer leur voix, de faire des œuvres personnelles, assez radicales, assez pertinentes. Cela ne veut pas dire que ça ne peut pas exister aux États-Unis. Mais le système est assez différent, on dépend des studios, on dépend des financiers. J’ai envie de continuer de travailler en Belgique et de continuer à explorer un peu tout ce dont j’ai envie. Mais je ne veux pas avoir une position arrêtée. Je ne dis pas non à cette possibilité américaine s’il y a un projet avec un propos intéressant, si je sens que je peux faire un film aux États-Unis avec la même sensibilité européenne, avec mon authenticité.”