Canal + est le diffuseur officiel des Oscars 2023 et commencera sa programmation spéciale dès 23h35. Les équipes de la chaîne française couvriront l’événement à partir de l’arrivée des stars sur le tapis (couleur “champagne” cette année, et non rouge), tandis que la remise des prestigieux prix ne débutera qu’aux alentours de 2h du matin. Cependant, la cérémonie ne sera accessible en direct vidéo que pour les téléspectateurs qui disposent d’un abonnement payant à la plateforme Canal +.

En Belgique, seule la chaîne Pickx + (chaîne au contenu exclusif de Proximus) propose une couverture des Oscars 2023. Dès 23h, la chaîne diffusera pour ses abonnées une émission spéciale d’avant cérémonie. Les équipes de Pickx + seront également présentes à Los Angeles pour filmer l’arrivée des acteurs et actrices. Une émission “after”, avec des chroniqueurs, suivra la remise des Oscars. Les internautes flamands peuvent également regarder les Oscars en live sur GoPlay, la plateforme gratuite de Play4.

Pour les téléspectateurs qui ne seraient pas abonnés à Canal + ni à Pickx +, il reste une option pour suivre la prestigieuse soirée : la chaîne Youtube officielle des Oscars. Le live commencera à 1h du matin chez nous. Attention, il n’y aura pas de traduction et tout sera donc en anglais.

Pour rappel, un seul Belge figure parmi les nommés de cette 95e édition des Oscars : Lukas Dhont, qui concoure dans la catégorie du meilleur film en langue étrangère.