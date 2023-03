Record de première nomination chez les acteurs : En lice pour l’oscar du meilleur acteur Austin Butler (Elvis), Colin Farrell (The Banshees of Inisherin), Brendan Fraser (The Whale), Paul Mescal (Aftersun), Bill Nighy (Living) n’avaient jamais été nommés dans la catégorie. Même première moisson chez les seconds rôles masculins : Brendan Gleeson (The Banshees of Inisherin), Brian Tyree Henry (Causeway), Judd Hirsch (The Fabelmans), Barry Keoghan (The Banshees of Inisherin) et Ke Huy Quan (Everything Everywhere All at Once).