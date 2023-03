Michelle Yeoh, après les oscars : "La crise qui a changé ma vie s’éternise"

À lire aussi

Dans une tribune intitulée “La crise qui a changé ma vie il y a 8 ans s’éternise”, l’actrice livre un témoignage dans le New York Times. En avril 2015, alors qu’elle était en visite au Népal, Michelle Yeoh et son compagnon Jean Todt ont vécu un tremblement de terre et été témoins de ses ravages sur les plus démunis. “Je ne pouvais me défaire de l’idée qu’il était injuste que j’aie une maison où retourner, contrairement à des milliers de familles dont la vie entière a été réduite à néant soudainement.”

Ambassadrice du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), l’actrice est retournée plus tard au Népal pour des actions humanitaires. “J’ai repensé au Népal [après] le tremblement de terre dévastateur qui a frappé la Turquie et la Syrie le mois dernier” ajoute-t-elle. “Même avant celui-ci, les conditions socio-économiques en Syrie étaient désastreuses, avec environ 90 % de la population vivant dans la pauvreté et des millions de personnes ayant besoin d’une aide humanitaire.”

”[Les crises] mettent en évidence les profondes inégalités. Les personnes vivant dans la pauvreté, en particulier les femmes et les jeunes filles, sont les plus touchées” écrit-elle. “Au lendemain d’une catastrophe, le manque d’assainissement, d’installations sanitaires et de sécurité affecte les femmes de manière disproportionnée.”

L’actrice en profite pour un plaidoyer : “Des études ont montré que les femmes sont les plus durement touchées par les catastrophes. Les femmes et les filles sont souvent désavantagées lors des opérations de sauvetage, et les femmes sont plus susceptibles que les hommes de souffrir de la faim.”

Michelle Yeoh va au-delà des exemples dont elle a été témoin : “Nous savons qu’un plus grand nombre de femmes occupant des postes de pouvoir et de décision aux niveaux communautaire, national et institutionnel conduit à des politiques, des lois et des pratiques plus inclusives qui protègent et contribuent à l’égalité entre les hommes et les femmes à tous les niveaux. Cela signifie qu’il faut s’efforcer d’appliquer une tolérance zéro à l’égard de la violence fondée sur le sexe, que ce soit à la maison, au travail, en ligne ou n’importe où ailleurs. Cela signifie également qu’il faut investir dans l’éducation des femmes pour s’assurer que leurs voix sont représentées aux plus hauts niveaux du gouvernement et de la société.”

Faisant référence aux Objectifs de développement durable (ODD) de l’Onu et à la date butoir de 2030, Michelle Yeoh conclut : “Ce que j’ai appris grâce à mon travail avec le Pnud, c’est que la réalisation de ces objectifs mondiaux ne sera possible que si nous parvenons à une véritable égalité des sexes, partout et dans tous les aspects de la vie – en particulier en temps de crise – et en prévision de la prochaine catastrophe.”