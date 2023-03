Raoul Servais nous confiait ses souvenirs en 2008 : “J’ai perdu dix ans pour me former seul”

Né à Ostende en 1928, Raoul Servais demeurait une figure incontournable du cinéma d’animation belge et mondial, visage familier dans les festivals, toujours avenant et généreux en conseil aux débutants. John Lasseter, cofondateur du studio Pixar, nous a un jour rapporté comment le respectable réalisateur belge l’avait félicité pour son premier court métrage expérimental en images de synthèse (Les Aventures d’André et Wally B., 1985). “Son commentaire nous a donné foi pour la suite” disait-il.

En octobre 2022, Raoul Servais était encore présent au Festival du film de Gand (Film Fest Gent) pour assister à la première mondiale de son 16e court métrage Der Lange Kerl, qu’il avait réalisé avec Rudy Pinceel.

Il y avait reçu le prix d’honneur Joseph Plateau pour l’ensemble de son œuvre. Il a travaillé avec René Magritte et Henri Stork. Ses films ont remporté plus de quarante prix internationaux, et non des moindres, dont le premier prix à la Biennale de Venise en 1966, le Grand Prix du Jury à Cannes en 1971 et la Palme d’or à Cannes en 1979 – vingt ans avant les Dardenne ! – pour son court métrage Harpya.

Pionnier en son pays, Raoul Servais a fondé la section animation à l’Académie royale des Beaux-Arts de Gand (KASK), première du genre en Belgique, et le Centre d’étude du cinéma d’animation. Il fut aussi président de l’ASIFA (Association internationale du film d’animation) de 1985 à 1994 – preuve de sa reconnaissance auprès de ses pairs. En 2019, Raoul Servais a fait don d’une grande partie de ses archives et de ses originaux à la Fondation Roi Baudouin. En 2008, le réalisateur nous avait livré ses souvenirs.

Il paraît que vous avez décidé de devenir réalisateur de films d’animation à l’âge de… 5 ans !

Oui, c’est vrai. Je voulais faire ça depuis tout gosse. Mon père nous faisait des projections de cinéma sur un petit appareil “Pathé-Baby”. J’aimais bien tous les films qu’il me montrait, comme ceux de Charlie Chaplin. Mais ce sont surtout les dessins animés de Félix le Chat qui me passionnaient parce que je dessinais déjà beaucoup à l’époque. Voir des dessins qui se mettaient à vivre, c’était pour moi le comble de la magie. Et je ne comprenais pas très bien comment, quand mon père mettait cette bobine de film dans le projecteur. Alors je regardais la bobine, j’essayais d’analyser comment cela fonctionnait. Je parcourais les photogrammes pour comprendre le mystère de l’animation. Ce fut le début de ma vocation.

Comment avez-vous pu satisfaire cette vocation à une époque où il n’existait en Belgique et en Europe aucune école de formation pour l’animation ?

C’était effectivement le grand problème. Entre le moment où j’ai exprimé le désir de le faire et le moment où j’ai pu le réaliser, plus de vingt ans se sont écoulés. Je ne savais pas comment passer à la pratique. Il n’existait aucun ouvrage d’apprentissage. Il n’y avait pas moyen d’entrer dans un studio pour visiter. C’était un secret professionnel. Même dans les studios, les gens ne circulaient pas d’un département à l’autre. Je me suis très bien amusé en cherchant mais j’ai perdu dix ans pour me former tout seul.

Par la suite vous avez créé la première académie d’animation au sein de l’Académie des beaux-arts de Gand.

Cela s’est fait de façon un peu informelle au début, dans la section des arts appliqués. Je faisais faire à mes élèves des dessins animés, jusqu’au moment où cela a eu un tel succès que mon directeur m’a dit que je pouvais créer une section autonome. C’était la première d’Europe.

guillement J’ai connu la Seconde Guerre et ses horreurs qui m’ont apporté une grande terreur des régimes totalitaires.

En 1994, vous avez signé votre premier long métrage, “Taxandria”, qui mêlait images réelles, peintures, animation, avec des décors de François Schuiten. C’est un film expérimental.

Taxandria sortait de ce que j’avais fait. J’avais déjà mêlé images réelles et animation dans Harpya. Mais les producteurs m’ont amené à utiliser plus d’images réelles. Ils se méfiaient de l’animation. En 1994, pour un long métrage, elle restait synonyme de public enfantin et ils pensaient qu’aucun adulte n’irait voir mon film. Les aléas de la production se sont étalés sur dix ans. J’ai dû retravailler le scénario. Ce fut le premier film où j’ai utilisé la digitalisation de l’image sur ordinateur. C’était encore très laborieux, mais je trouve que le film n’en souffre pas.

Un de vos thèmes récurrents, c’est l’humanisme et la liberté menacés.

C’est le moteur de tous mes films. Tous sans exception explorent cette voie. Si je pouvais bien exprimer mon message par écrit, je ne ferais pas de films ! J’ai besoin de l’image pour l’exprimer. J’ai pas mal voyagé, j’ai vu dans certains pays la dictature à l’œuvre. J’ai connu la Seconde Guerre et ses horreurs qui m’ont apporté une grande terreur des régimes totalitaires. Vivre cela à l’adolescence marque pour toute la vie.

Vous êtes né à Ostende. Vous considérez-vous comme un artiste flamand ou belge ?

Moi je n’ai aucun réflexe nationaliste ; mais je pense qu’évidemment, étant né en Flandre et vivant encore toujours là, mes racines jouent. Mais quoi ? Est-ce les paysages ou la couleur du ciel ? Les habitants ? Je ne sais pas. Je suis culturellement flamand, mais un Flamand qui a découvert beaucoup d’horizons.