“Napoléon” de Ridley Scott au cinéma le 22 novembre : la revanche du grand écran

Plusieurs faits confirment le retour du printemps dans les salles. Un exemple direct en Belgique : le film Air de Ben Affleck sort dans les salles, ce 5 avril. C’est pourtant une production Amazon. La firme a signé un deal avec Warner pour une sortie mondiale. Amazon a aussi sorti en salles Creed III.

Apple prévoit, de son côté, de sortir ses films majeurs au cinéma au moins un mois avant qu’ils n’apparaissent sur son service de streaming, Apple TV +. Outre le Napoléon de Ridley Scott, cette politique concerne le nouveau film de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon (ce qui explique, aussi, sa sélection au Festival de Cannes).

Apple et Amazon vont tous deux dépenser un milliard de dollars par an pour des films qui sortent en salles. Disney et Warner ont aussi revu leur copie, après avoir expérimenté sans grand succès, le streaming Premium pour certaines de leur production. Pourquoi ce virage à 180 degrés ?

Pour Apple et Amazon, la réponse tient à la concurrence avec Netflix. Apple TV + ne compte environ qu’un huitième des abonnés de Netflix. Prime, le service vidéo d’Amazon représente moins de la moitié de l’audience de Netflix aux États-Unis. Netflix est devenu une marque autoportante. Tandis que ses concurrents dépendent encore de la notoriété des films, de leurs réalisateurs et de leurs acteurs pour faire la différence. Et la salle demeure encore le meilleur moyen de créer l’événement, comme l’ont rappelé les succès au cours des douze derniers mois, de Top Gun : Maverick et Avatar : La voie de l’eau.

C’est même devenu un argument de négociation. On se souvient que Martin Scorsese avait dû batailler pour que The Irishman, produit par Netflix, sorte en salles. Le réalisateur a certainement imposé une telle clause à Apple pour Killers of the Flower Moon. La superproduction Formule 1 avec Brad Pitt, réalisée par Joseph Kosinski (le réalisateur de Top Gun : Maverick), a été acquise également par Apple moyennant la garantie d’une diffusion en salles.

Position de choix des studios

Pour les studios historiques, comme Disney et Warner, le constat des deux dernières années est mitigé. Leur service de streaming respectif ne concurrence pas totalement Netflix. Depuis la fin de la pandémie et la réouverture des salles, les films qui ont bénéficié d’une sortie sur grand écran (et qui ont été des succès) n’ont pas contre-performé en streaming. Elvis a convaincu le patron de Warner que le grand écran était loin d’être mort. “Nous effectuons un virage stratégique” annonçait David Zaslav l’été dernier pour expliquer la fin de l’éphémère “tout au streaming”.

Les audiences en streaming des films Disney et Warner se situent en moyenne dans la fourchette basse des succès de Netflix. Mais, avec un portefeuille d’abonnés moindre, ce sont des performances qui justifient un modèle complémentaire : salle d’abord, streaming ensuite.

Ce retour aux fondamentaux d’Hollywood replace aussi les studios en position de choix sur l’échiquier. Amazon et Apple n’ont pas de structure de distribution ni l’expérience de la sortie de films dans les salles. Warner sort donc Creed III et Air pour Amazon, et Paramount distribuera Killers of the Flower Moon de Scorsese – le tout moyennant rémunération.

Constat annexe : les nouveaux films proposés aux salles par Apple et Amazon ne sont ni des films de super-héros, ni des films d’animation, ni des franchises. Les stars en sont les réalisateurs (Scorsese, Scott), les acteurs (Brad Pitt) ou le sujet (Napoléon).

L’exception qui confirme le retour à la règle (le grand écran d’abord) demeure Netflix. Forts de leurs 235 millions d’abonnés payants, les dirigeants de la plateforme continuent de croire fermement à leur modèle. Ils refusent d’investir des millions dans une campagne marketing pour une sortie massive en salles.