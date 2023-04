Parmi les titres sélectionnés cette année, on retrouve les films belges L’Autre Laurens de Claude Schmitz et Mambar Pierrette de Rosine Mbakam.

Cela porte à cinq les longs métrages belges présents à Cannes après les sélections de Augure de Baloji (Un certain Regard), Il pleut dans la maison de Paloma Sermon-Daï et de Le syndrome des amours passées d’Ann Sirot&Raphaël Balboni (Semaine de la Critique). Il s’agit de leur première sélection cannoise pour Claude Schmitz et Rosine Mbakam.

Diplômé de l’INSAS, Claude Schmitz a commencé sa carrière au théâtre dans les années 2000. En parallèle, il a signé plusieurs courts métrages dont Le Mali (en Afrique), Rien sauf l’été, Braquer Poitiers et récemment Lucie perd son cheval qui a remporté le Grand Prix de la Compétition nationale du Festival du Film de Bruxelles (BRIFF) en 2021.

Rosine Mbakam a grandi à Yaoundé. Après des études à l’INSAS, elle fonde sa société de production Tândor Productions. Elle a signé quatre longs métrages documentaires dont Les prières de Delphine en 2021. La revue New Yorker l’a qualifiée de “cinéaste originale d’une sensibilité exceptionnelle ; l’une des plus grandes cinéastes de documentaire actuellement en activité”. Mambar Pierrette est son premier long métrage de fiction.

La sélection de la Quinzaine des Cinéastes, dévoilée par Julien Rejl, délégué général, comprend un total de trente films. Parmi ceux-ci, Le Procès Goldman de Cédric Kahn, Le livre des solutions de Michel Gondry et Conann de Bertrand Mandico.

Le comité de sélection a privilégié des premières œuvres (un cinquième de la sélection) et plusieurs films en provenance de l’Asie et des États-Unis.

Le cinéaste malien Souleymane Cissé qui recevra le Carrosse d’or lors de la cérémonie d’ouverture de la Quinzaine le 17 mai. La section parallèle se déroulera ensuite jusqu’au 26 mai.

La sélection complète de la Quinzaine 2023

Le Procès Goldman - Cédric Kahn

Agra - Kanu Behl

L’autre Laurens - Claude Schmitz

Inside the Yellow Cocoon Shell - Thien An Pham

Blackbird Blackbird Blackberry (Merle merle mûre) - Elene Naveriani

Grace (La Grâce) - Ilya Povolotsky

Conann - Bertrand Mandico

Creatura - Elena Martín Gimeno

Déserts - Faouzi Bensaïdi

In Flames - Zarrar Kahn

Légua - Filipa Reis & João Miller Guerra

Le livre des solutions - Michel Gondry

Mambar Pierrette - Rosine Mbakam

Riddle of Fire (Conte de feu) - Weston Razooli

The Feeling That the Time for Doing Something Has Passed - Joanna Arnow

The Sweet East - Sean Price Williams

Un prince - Pierre Creton

A Song Sung Blue - Zihan Geng

In Our Day - Hong Sang-soo