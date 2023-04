"L’Exorciste" a 50 ans : dix anecdotes sur "le film le plus effrayant de tous les temps"

L’Exorciste conte la possession d’une adolescente de douze ans, Regan (Linda Blair). Après avoir consulté en vain médecins et psychiatre, sa mère Chris (Ellen burstyn) fait appel au père Karras (Jason Miller) et au père Merrin (Max Von Sydow) pour mener un exorcisme. Ellen Burstyn reprend le rôle de Chris MacNeil dans The Exorcist : Believer.

Promu comme “le film le plus effrayants de tous les temps”, L’Exorciste est l’un des films d’horreur les plus rentables de l’histoire (avec plus de deux milliards de dollars de recettes mondiales en tenant compte de l’inflation et de sa version Director’s Cut en 2000). Critiqué, voire polémique, lors de sa sortie, L’Exorciste est devenu un mètre étalon du cinéma d’horreur, classé 3e meilleur thriller derrière Psychose et Les Dents de la mer. “Je ne l’envisageais pas comme un film d’horreur, bien au contraire. J’y lisais de la transcendance […]” assure le réalisateur dans son autobiographie Friedkin Connection. Plusieurs aspects de ce classique demeurent méconnus.

Photo de tournage de "L'Exorciste". ©William Friedkin

1. L’histoire vraie

Avant d’être un film, L’Exorciste fut un roman, publié en 1971. Son auteur, William Peter Blatty, était un scénariste de comédies (il a écrit la suite de La Panthère rose, Quand l’inspecteur s’emmêle). La mort de sa mère en 1967 provoque un revirement. De confession catholique, Blatty a envisagé un temps la prêtrise. Il a étudié à l’université jésuite de Georgetown, à Washington. Il se souvient y avoir entendu parler du cas de possession, en 1949, d’un garçon de 14 ans, de confession luthérienne, rapporté dans le Washington Post du 20 août 1949.

Des objets se déplaçaient dans sa chambre. Le garçon était violent et prononçait des phrases en latin (une langue qu’il ignorait). Un exorcisme a été pratiqué par un prêtre de l’université de Georgetown, le père Browden, en présence de médecins et infirmières. Contacté par le romancier, le père Bowdern lui assure : “le cas dans lequel j’ai été impliqué était tout à fait authentique. Je n’ai aucun doute.” Dans le roman, l’adolescent devient une jeune fille, Regan. L’action est transposée dans le Washington contemporain.

2. La chance du diable

Les voies du succès sont impénétrables. Mal accueilli par la critique, le roman bénéficie de la chance du diable quand l’invité d’un célèbre talk-show de l’époque, le Dick Cavett Show, sur ABC, se décommande. Blatty le remplace au pied levé. C’est l’opportunité de toucher quelque deux millions de foyers. Cavett n’ayant pu lire le livre, Blatty a disposé de quarante minutes pour en parler librement. “En l’espace de deux semaines, il passa de l’obscurité à la place de numéro un dans la liste des best-sellers du New York Times” se souvient Friedkin.

Treize millions d’exemplaires sont vendus rien qu’aux États-Unis et le studio Warner qui avait acquis les droits du roman de manière anticipée (pratique courante à Hollywood) se retrouve avec une adaptation d’autant plus prometteuse que son auteur est aussi un scénariste chevronné. William Blatty a inventé “l’horreur théologique” – qui fera florès en littérature comme au cinéma.

3. L’horreur théologique

Ce récit trouve une caisse de résonance dans l’Amérique nixonienne néo-conservatrice. Alors qu’émerge la polarisation politique aux États-Unis, la représentation d’une lutte manichéenne entre le Bien et le Mal touche un large public. L’Amérique blanche et adulte a peur de ses enfants qui posent des bombes (les terroristes du Weathermen Underground), massacrent en série (la “famille” Manson) ou s’abîment dans les drogues et les concerts de masse (Woodstock).

”C’était l’ère des antihéros”, écrit Friedkin dans le premier chapitre de son autobiographie consacré à L’Exorciste. “L’humeur de l’époque était à la peur irrationnelle et à la paranoïa.” Quand le roman sort aux États-Unis, en juin 1971, le scandale du Watergate n’a pas encore éclaté. Le président Richard Nixon fait campagne pour un second mandat sur le slogan de “la loi et l’ordre” (law and order) impliquant une justice stricte et répressive contre la criminalité et les mouvements contestataires, mais aussi pour un retour à un ordre moral face à la libération des mœurs. Le groupement féministe Women’s International Terrorist Conspiracy from Hell (son acronyme “Witch” signifie “sorcière” en anglais) se mobilise contre la réélection de Richard Nixon.

William Friedkin et William Peter Blatty sur le tournage de L'Exorciste en 1973. ©Belga Images

4. Kubrick, premier choix

William Friedkin est encore un inconnu. Son premier long métrage, le polar French Connection, n’est pas encore sorti. La Warner approche Stanley Kubrick qui accepte le projet, à la condition de le produire lui-même, ce que la production refuse (Kubrick réalisera plus tard The Shining, variante du genre). On soumet le projet à Mike Nichols qui doute de pouvoir trouver une actrice de douze ans convaincante.

Dans l’intervalle, French Connection est un succès et a remporté cinq oscars. Blatty, qui a un droit de regard sur le choix du réalisateur, impose Friedkin à la Warner. “Je n’avais aucune connaissance des préceptes de l’Église catholique” assure le réalisateur, qui se définit comme agnostique. Il ne voit pas un film d’horreur, mais une histoire de transcendance, celle de prêtre qui doute de sa foi et trouve la rédemption dans ce combat pour sauver l’âme d’une adolescente.

Friedkin a tourné French Connection, inspiré d’une histoire vraie, dans un style très réaliste sur les lieux de l’action, avec l’aide de policiers. Soucieux d’un même réalisme, le réalisateur sollicite les conseils du père Henle, directeur de l’université de Georgetown. Celui-ci l’autorise à tourner sur le campus, jusque dans son bureau. Mieux : il lui permet de consulter le manuscrit du compte-rendu de l’exorcisme de 1949, rédigé par les prêtres mais aussi les docteurs et infirmières qui ont été témoins du rituel.

5. La première œuvre anti-woke

”Avant que Donald Trump ne devienne président, la chose la plus effrayante qui se soit produite à Washington était L’Exorciste”, lisait-on dans le New York Times lors de la sortie en Blu-ray du film culte. L’Exorciste, comme L’Inspecteur Harry, Un Justicier dans la ville ou Taxi Driver (où Travis Brickle veut sauver une adolescente prostituée de l’emprise d’un proxénète) préfigure la révolution conservatrice qui mènera au président MAGA en passant par Ronald Reagan et les Bush.

En pleine libération des mœurs et émergence du féminisme aux États-Unis, le roman puis le film sont le récit “d’un cauchemar masculin sur la puberté féminine” écrit le critique Peter Biskind dans Le Nouvel Hollywood, sa somme sur le cinéma de la période. “La sexualité féminine naissante y est associée à la possession démoniaque” relève-t-il en écho aux écrits de la célèbre critique Pauline Kael lors de la sortie du film.

Regan, l’adolescente du récit, se mutile les parties génitales avec un crucifix – scène outrageuse qui a passé le cap de la censure malgré une interdiction au moins de 18 ans. La mère de Regan est une femme divorcée et indépendante (et… actrice hollywoodienne). Le démon et les prêtres se disputent l’âme de l’adolescente. Les hommes d’Église prennent la place du père absent.

Aux yeux de Friedkin, le film n’est pas tant l’histoire d’une fillette possédée par un démon que deux récits de désarroi qui rencontrent : celui d’une actrice divorcée et mère monoparentale dépassée (Chris), et celui d’un prêtre en pleine crise qui doute de sa foi (Karras). Quant au plus obsessionnel père Merrin, c'est une figure récurrente du cinéma de Friedkin (qui fait écho à sa personnalité).

Le masque du démon : un essai maquillage. ©Warner Bros Pictures

6. Le démon était une femme…

Lorsque Regan est possédée, elle parle d’une voix gutturale, en apparence masculine. Le démon est identifié comme Pazuzu, roi des démons pour les Mésopotamiens.

Détail intéressant, William Friedkin a demandé à une actrice de lui prêter sa voix : Mercedes McCambridge, qui a reçu un oscar en 1946 pour le second rôle féminin dans Les fous du roi. Son timbre grave, comme les stars de l’époque (Bette Davis, Lauren Bacall,…), lui a valu d’être surnommée par Orson Welles “la plus grande actrice de radio de tous les temps”.

Dans son film noir La Soif du mal, Welles avait confié à McCambridge un rôle singulier, atypique et terriblement brutal pour l’époque, celui d’une cheffe de bande au look masculin qui séquestre et viole la femme de Charlton Heston. L’incarnation d’une féminité démoniaque, déjà…

Le visage du démon qui apparaît dans la séquence du rêve du père Karras est aussi celui d’une femme. C’est un extrait des tests de maquillage effectués sur Eileen Dietz, la doublure de Linda Blair. Friedkin a eu l’idée, en dernière minute, d’en inclure quelques images dans la séquence du rêve, puis, plus tard, pendant l’exorcisme. Il a aussi incrusté l’image dans son Director’s Cut du film : le visage apparaît brièvement sur la hotte de la cuisine, lors des premières manifestations démoniaques de Regan.

Mercedes McCambridge a prêté sa voix au démon Pazuzu. ©DR

7. …et arabe

Le Mal a surgi à Mosul en 1973, selon L’Exorciste. Revoir le film aujourd’hui procure un autre sentiment singulier de préfiguration. Le titre du film apparaît sur l’appel à la prière d’un muezzin. Les premiers mots entendus sont, donc, en arabe : “Allah est grand”. Le prologue se déroule en Irak, ancienne Mésopotamie, où le père Merrin mène des fouilles archéologiques sur le site antique d’Hatra, près de Mosul. Une effigie de Pazuzu va être exhumée, annonciatrice de son retour – ou de sa présence éternelle.

Friedkin a tenu à tourner sur les lieux mêmes. Ce qui, même en 1973, relevait du défi. Le parti Baath était déjà un pouvoir. Le pays était une dictature et n’avait pas de relations diplomatiques avec les États-Unis. Friedkin a dû faire appel à une équipe britannique pour travailler sur les scènes avec l’acteur Max von Sydow (qui joue le père Merrin).

Le gouvernement irakien a accepté le tournage sous trois conditions. L’équipe de Friedkin devait former des Irakiens (l’Irak n’avait pas d’industrie du cinéma). Pour une raison restée obscure, ils devaient apprendre aux Irakiens à fabriquer du sang de cinéma. Enfin, Friedkin devait faire don d’une copie de son film The French Connection.

Les images tournées à Hatra ont une valeur d’archives désormais, après l’invasion américaine en 2003, les troubles qui ont suivi et l’occupation de 2014 à 2017 par Daesh, aux conséquences dévastatrices pour le patrimoine.

8. Trucages artisanaux

Le film présente plusieurs effets spéciaux inédits pour l’époque mais encore très artisanaux. Le son produit par le cou de Regan lors de la célèbre scène de la tête qui tourne du film est des plus connus. Selon Friedkin dans son autobiographie, “à un moment donné, [le responsable des effets sonores Gonzalo Gavira] a emprunté un vieux portefeuille en cuir craquelé qui contenait des cartes de crédit, et il l’a approché du microphone et l’a fait tourner. Ce son a été utilisé dans le film pour créer le son de la tête de la petite fille qui se retourne”.

Idem pour les sons variés produits par la Regan possédée : “Lors d’une séance d’enregistrement, la petite amie [du producteur de musique Jack Nitzsche] dormait à plat ventre sur un canapé. Il a placé un microphone sur le sol à côté d’elle, a traversé le studio en courant et lui a sauté sur le dos, atterrissant avec les deux genoux. Sa réaction choquée est le son que nous avons utilisé lorsque Regan vomit sur le père Karras”.

Quant à la bille verte que crache Regan à la figure des prêtres, il s’agit d’un mélange de flocon d’avoine (pour la consistance et l’apparence grumeleuse) et de soupe aux pois (pour la couleur verte). Lorsque Regan lévite, Linda Blair était tout simplement attachée à des fils au plafond, peints en blanc ou en noir selon l’axe de la caméra (le trucage est malheureusement visible en HD dans l’édition 4K remastérisée en Blu-ray…).

La scène de la lévitation. ©Warner Bros Pictures

9. Un hommage à Magritte

L’image la plus célèbre de L’Exorciste, celle qui vient immédiatement à l’esprit, est l’affiche originale, extraire de la scène où le père Merrin (Max von Sydow) arrive devant la maison de Georgetown où vivent Regan et sa mère. On voit sa silhouette, de dos, se découper en ombres chinoises “devant une maison sombre dans une rue tranquille à la tombée de la nuit. Au deuxième étage, une douce lumière émane des fenêtres de la chambre. […] Dans la rue se trouve un unique réverbère…”

La citation est de Friedkin et décrit une célèbre peinture de René Magritte : L’Empire des lumières II (1954). Le réalisateur l’a vue au musée d’Art moderne de New York. Il confesse qu’elle “force [son] admiration”. “J’ai commencé à la recomposer dans mon esprit” lorsqu’il imagine cette scène pivot du film : tout ce qui précède est exposition et mise en place. L’arrivée de Merrin fait basculer le film dans le rituel de l’Exorciste et la confrontation entre Merrin et le démon (il s’avère qu’ils se sont déjà rencontrés). Friedkin a imposé son hommage à Magritte comme image promotionnelle et affiche du film.

Une image iconique inspirée de Magritte : l'arrivée du père Merrin dans "L'Exorciste". ©Warner Bros Pictures

10. Ceci n’est pas un exorcisme

William Friedkin a consacré un documentaire en 2017 à l’authentique du prêtre exorciste Gabriele Amorth, attaché au diocèse de Rome. De 1986 à 2007, le père Amorth aurait effectué entre 50 000 et 70 000 exorcismes. Dans un entretien au Sunday Telegraph, en 2000, le père Amorth a assuré que L’Exorciste de William Friedkin était “son film préféré”. “Bien sûr, les effets spéciaux sont exagérés, mais c’est un bon film, et substantiellement exact, basé sur un roman respectable qui reflète une histoire vraie.”

William Friedkin a obtenu du père Amorth de le laisser filmer l’exorcisme d’une architecte italienne nommée Christina. Friedkin a présenté ces images à des neurochirurgiens et à des psychiatres. L’un d’eux a affirmé que Christina ne présentait pas les “symptômes classiques” de la possession : pas de tête qui tourne à 360 degrés ni de lévitation…

Ironie relevée par le réalisateur qui lui a répliqué : “Docteur, nous avons inventé cela [dans L’Exorciste]. Blatty a romancé ce que nous considérons aujourd’hui comme la possession et l’exorcisme, et j’ai dû trouver un moyen de le filmer. Le père Amorth n’a jamais rencontré ce genre de choses, mais il a rencontré d’autres phénomènes extraordinaires, des changements de personnalité et de voix.”