”Super Mario Bros, le film” engrange un milliard de recettes

Super Mario Bros. est sorti en salles le 5 avril et a généré 204 millions de dollars au cours de ses cinq premiers jours d’exploitation, réalisant ainsi le plus gros week-end d’ouverture de l’année et le deuxième plus gros démarrage pour un film d’animation.

Depuis, il est devenu le film qui a rapporté le plus d’argent au niveau national et mondial en 2023, ainsi que le film qui a rapporté le plus d’argent pour un film adapté d’un jeu vidéo. Ces records sont d’autant plus encourageants que la première adaptation de Super Mario au grand écran, en 1993, était resté un exemple légendaire de l’incapacité d’Hollywood à adapter les jeux vidéo.

Cette fois-ci, Mario – avec les voix de Chris Pratt, Anya Taylor-Joy et Jack Black – a convaincu deux voire trois générations de cinéphiles et gamers. Selon les observateurs, il a probablement bénéficié de la reconnaissance de la marque et de la nostalgie du jeu vidéo populaire, ainsi que de l’absence de films destinés à un public familial depuis le début de l’année.