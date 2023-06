Grève à Hollywood : La Guilde des réalisateurs conclut un accord de principe avec les studios d’Hollywood

Le comité de négociation de la DGA a qualifié l’accord conclu avec l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (Alliance of Motion Picture and Television Producers, AMTP) de “nouvelle convention collective historique d’une durée de trois ans”. Elle soumettra l’accord à son conseil d’administration mardi.

Rappelons qu’une grève séparée des membres de la Writers Guild of America (WGA) concernant les conditions de leur relation avec les studios et les plateformes de streaming est toujours en cours.

”Nous avons conclu un accord véritablement historique”, a déclaré Jon Avnet, président du comité de négociation de la DGA, cité par le site Variety. “Il apporte des améliorations significatives […]. Au cours de ces négociations, nous avons obtenu des avancées sur les salaires, les droits résiduels de diffusion en continu, la sécurité, les droits créatifs et la diversité, ainsi que des protections essentielles pour nos membres sur de nouvelles questions clés telles que l’intelligence artificielle – garantissant que les membres de la DGA ne seront pas remplacés par les progrès technologiques.”

Les points forts du nouvel accord comprennent des “avancées historiques” pour les réalisateurs et leurs équipes dans les domaines suivants :

Salaires et avantages : Augmentation des salaires et des avantages sociaux : 5 % la première année, 4 % la deuxième année et 3,5 % la troisième année. 0,5 % supplémentaire pour financer une nouvelle prestation de congé parental.

Droits résiduels du streaming à l’échelle mondiale : Augmentation substantielle des droits résiduels pour les fictions destinés à la SVOD grâce à la mise en place d’une nouvelle structure de paiement des droits résiduels à l’étranger. Il en résulte une augmentation de 76 % des droits résiduels étrangers pour les plus grandes plateformes, de sorte que les droits résiduels pour un épisode d’une heure s’élèveront désormais à environ 90 000 dollars pour les trois premières années d’exploitation.

Intelligence artificielle : Accord confirmant que l’IA n’est pas une personne et que l’IA générative ne peut pas remplacer les fonctions exercées par les membres.

Programmes non dramatiques (talk-shows et télé-réalité) : Mise en place des premières conditions générales de l’industrie pour les réalisateurs et leurs équipes sur les programmes non dramatiques destinés à la SVOD. Amélioration des rémunérations résiduelles et, pour la première fois, participation des metteurs en scène associés et des régisseurs aux rémunérations résiduelles.

Réalisateurs d’épisodes : Pour la télévision payante et la SVOD, les réalisateurs d’épisodes ont obtenu des droits créatifs de postproduction élargis et rémunérés, ainsi qu’une journée de tournage supplémentaire garantie pour les programmes d’une heure – la première journée supplémentaire ajoutée depuis plus de 40 ans.