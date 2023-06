Il s’agit du premier film d’animation traditionnel du Studio Ghibli depuis près de dix ans (le dernier avant celui-ci étant Souvenirs de Marnie en 2014). C’est également le premier film réalisé par Hayao Miyazaki depuis Le Vent se lève en 2013.

L’attente autour de How Do You Live ? (Kimitachi ha Dou Ikiru ka ? en japonais) est d’autant plus grande que le studio Ghibli n’a communiqué que le titre et une affiche, très minimaliste et intrigante. Le film ne fait l’objet d’aucune campagne de promotion et n’est précédé d’aucun trailer.

L'affiche de "How Do You Live ?" de Hayao Miyazaki, seul visuel du film révélé par le studio Ghibli. ©Ghibli

Tout ce que l’on sait du film est qu’il partage son titre avec un célèbre roman japonais de 1937, signé Genzaburo Yoshino, mais qu’il ne s’agit pas d’une adaptation du livre. L’autre élément qui a filtré est que ce sera un récit mêlant action et aventure. “En regardant les story-boards, je comprends pourquoi Miya-san a changé d’avis à propos de sa retraite” s’est enthousiasmé le producteur vétéran du Studio Ghibli, Toshio Suzuki.

Le fait est qu’un film Ghibli réalisé par Miyazaki se promeut pratiquement tout seul. À 82 ans, le mythique réalisateur de Mon voisin Totoro ne réalisera probablement plus d’autre film. L’absence de campagne traditionnelle est un choix délibéré, comme l’a expliqué Toshio Suzuki, lors d’un entretien au magazine japonais Bungei Shunji.

”Cette fois-ci, nous nous sommes dits 'Eh, nous n’avons pas besoin de faire [une telle campagne]'” s’est justifié le producteur. “À force de faire la même chose, encore et encore, on finit par s’en lasser. Nous voulions donc faire quelque chose de différent. Et en termes de résultats, nous avons pensé que ce serait bon pour l’industrie cinématographique aussi.”

Suzuki compare cette approche minimaliste à celle d’une superproduction américaine à venir. “Il y a un film américain… qui sort cet été, à peu près en même temps. Ils ont fait trois bandes-annonces pour ce film et les ont diffusées une par une. Si vous les regardez toutes les trois, vous savez tout ce qui va se passer dans le film. Qu’en pensent les spectateurs ? Il doit y avoir des gens qui, après avoir regardé toutes les bandes-annonces, ne veulent plus aller voir le film. Je voulais donc prendre le contre-pied de cela”.

Suzuki confesse qu’il a pensé initialement livrer une deuxième affiche pour How Do You Live, mais que Miyazaki a changé d’avis à son insu. “Je participe à nos films depuis Nausicaa [sorti en 1984], mais c’est la première fois que Hayao Miyazaki m’a vraiment félicité. 'Suzuki-san, c’est incroyable. C’est la meilleure [affiche] que vous ayez jamais faite', a-t-il déclaré. J’ai senti que c’était un indice, alors j’ai décidé de ne garder que cette affiche pour le marketing. Pas de bande-annonce ni de publicité à la télévision… Pas d’annonces dans les journaux non plus. Au fond de moi, je pense que c’est ce que les cinéphiles désirent de manière latente”.