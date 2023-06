Tout comme la star du film, Ezra Miller, il ne participe pas à la promotion du film. La raison en dit long sur l’assèchement créatif de Hollywood : Michael Keaton tourne Beetlejuice 2 à Londres, où il reprend son autre rôle emblématique de la fin des années 1980.

On le sait, on le répète (on s’en lamente, aussi, parfois) : l’ère cinématographique et télévisuelle est aux IP – les intellectual properties. Avant, on disait franchise – en franglais dans le texte. La réalité n’a guère varié. Mais le rythme s’est accéléré. L’été 2023 en paraît plus d’autant plus saturé que s’y succèdent encore quelques films retardés durant la pandémie.

Côté nostalgie, la saison estivale a commencé avec Super Mario Bros. Le Film, adaptation du célèbre jeu vidéo des années 1980. Disney a livré sa nouvelle incarnation de La Petite Sirène.

Mais le grand come-back de l’été est celui d’Indiana Jones. Si Harrison Ford rempile à 80 ans sous le chapeau de l’archéologue aventurier, Steven Spielberg a cédé le fauteuil de réalisateur à James Mangold pour Indiana Jones et le cadran de la destinée qui sortira en Belgique le 21 juin.

Cet épisode débute en 1969 aux États-Unis, alors que prépare à lancer la mission Apollo 11 pour aller sur la Lune. Au grand dam de l’archéologue qui reproche à la Nasa d’avoir recruté d’anciens nazis pour son programme spatial.

Les compteurs des films en séries s’emballent aussi. Fast&Furious en est à son numéro dix (en salles depuis mi-mai). Dom Toretto (Vin Diesel) et sa famille affrontent un nouvel ennemi redoutable, plus déterminé que jamais, qui revient – lui aussi – du passé. Ce film marque également l’arrivée dans la saga de Jason Momoa (Aquaman dans le DC Universe) et de Brie Larson (Captain Marvel chez… Marvel) : même dans un film sans super-héros, on n’en sort pas…

On finira par croire qu’il est un avatar numérique : l’increvable Tom Cruise revient, lui, pour la septième fois pour une Mission Impossible, cette fois intitulée Dead Reckoning mais en deux parties (la première le 12 juillet).

Numéro 7 aussi pour Transformers: Rise of the Beasts de Steven Caple Jr., toujours produit par Michael Bay. Non numéroté, le film est le premier d'une nouvelle trilogie et fusionne la saga basée sur les jouets du même nom et de la série d'animation Animutants. On notera que le studio Paramount ne se fatigue même plus à montrer les films à la presse.

Enfin, ultime bouffée de nostalgie transgénérationnelle, Barbie s’incarnera le 19 juillet sous les traits de Margot Robbie et Ken sous ceux de Ryan Golsing. Avec l’actrice et auteur indé Greta Gerwig (Les quatre filles du docteur Marsh) à la réalisation, on espère un minimum de recul sur le sujet dans cette histoire où Barbie est expulsée de Barbie Land, parce que son apparence est jugée imparfaite.