”Le Pass Cineville est l’étendard des salles art et essai”

Inaugurée discrètement en juin de l’année dernière à Bruxelles, puis élargie à la Wallonie à partir de septembre, “la communauté des Cinevillers ne cesse de grandir”, se réjouit Thibaut Quirynen, coordinateur de cette coopérative d’exploitants. Elle s’inspire d’un modèle né aux Pays-Bas en 2009 autour de cinq salles d’Amsterdam. Aux Pays-Bas, Cineville compte désormais 55 salles partenaires dans tout le pays. Plus de 50000 Cinevillers s’y rendent plus d’un million de fois par an.

Grâce au pass Cineville, le cinéma bruxellois Vendôme a vu sa fréquentation augmenter. ©ÉdA – Julien Rensonnet

Rajeunissement du public

On n’en est pas encore là en Belgique. Mais après un an d’existence, Cineville enregistre des premiers résultats encourageants. Notamment une moyenne d’âge autour de trente ans, qui contribue au rajeunissement du public des salles art et essai et à sa fidélisation. “Le pic d’âge des Cinevillers se situe entre vingt et trente-cinq ans”, constate Thibaut Quirynen. “Ils se rendent deux à trois fois par mois en salle”, alors que la moyenne en Belgique est de 1,9 fois par an par habitant - selon les chiffres de 2019, dernière année complète de référence.

De quoi réjouir des exploitants de salles qui redoutaient que cette frange du public reste rivée aux écrans du streaming après la pandémie. “Le Vendôme et la Cinematek, notamment, ont vu la différence”, précise encore le coordinateur. “Il y a un effet papillon : le Pass rend le public plus mobile. Il va d’une salle à l’autre.” Les exploitants l’ont compris. Ils fonctionnent en bonne intelligence, avec des programmations complémentaires. L’utilisation des données leur permet aussi “de cerner le profil de leur public et d’adapter leur offre. Il y a une émulation entre les salles.” On notera que la plateforme Cineville agrège tous les programmes des salles participantes.

Coordinateur du Pass Cineville, Thibaut Quirinen est également confondateur du Kinograph, qui est actuellement hébergé à Flagey. ©EdA - Julien RENSONNET

Sneak previews, blind tests et “dates”…

Autre effet positif : “Les Cinevillers deviennent les ambassadeurs des films par le bouche-à-oreille ou sur les réseaux sociaux.” Le Pass donne accès à des événements : avant-premières, classiques, séances spéciales, festivals… L’expérience cinéma se réinvente sous l’impulsion d’une nouvelle génération de programmateurs – dont fait partie Thibaut Quirynen, également cofondateur du Kinograph, temporairement hébergé au Flagey.

De nouvelles initiatives sont en réflexion pour l’été et la rentrée : sneak previews, blind tests, séances en plein air… voire, même, des dates entre Cinevillers, glisse Thibaut Quirynen. Qui se prend à rêver, alors que l’expérience Cineville pourrait s’étendre à l’Autriche, l’Allemagne et l’Italie : “Peut-être aurons-nous, un jour, un Pass Cineville valable partout en Europe…”