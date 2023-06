"The Flash" : le nouveau film de super-héros est "un désastre total" au box office

The Flash est la deuxième adaptations DC produite par le studio Warner Bros. Discovery à trébucher au départ. Shazam! Fury of the Gods, sorti mi-mars, n'avait totalisé que 53 millions de dollars en Amérique du Nord pour des recettes mondiales finales de 227 millions de dollars. C'est "un désastre total" analyse un vétéran d'Hollywood, interrogé par Variety.

À lire aussi

De sérieuses inquiétudes

Pas de quoi augurer le meilleur pour The Flash qui n'atteindra sans doute pas les 750 millions de dollars de recettes nécessaires pour être considéré comme un succès.

Ce premier résultat suscite aussi de sérieuse inquiétudes pour les deux autres productions DC de Warner qui doivent encore sortir cette année : Blue Beetle, en août, et Aquaman and the Lost Kingdom, en décembre.

À lire aussi

Le studio ne croit plus dans ses films

Warner Bros. Discovery est confronté à une équation impossible et un singulier problème de riche : ces quatre films ont été conçus et approuvés par une équipe de direction qui a quitté le studio.

A leur place, les nouveaux patrons de DC Studios, James Gunn et Peter Safran, ont annoncé qu'ils allaient relancer la franchise DC en 2025, en commençant par un film réalisé par Gunn, Superman : Legacy.

En d'autres termes, le public est convié à aller voir des films dans lesquels le studio ne croit plus et des personnages condamnés dans leur version actuelle.

Les budgets de production et les dépenses de marketing estimées pour ces blockbusters se situent entre 1,1 et 1,2 milliard de dollars au total. Un gouffre conséquent pour un studio en pleine mesure de restrictions budgétaires.

Lassitude du public

S'y ajoute ce constat supplémentaire : la lassitude du public à l'égard des super-héros et des univers cinématographiques, qui frappe aussi les productions du concurrent de DC, Marvel.

Au cours des dix dernières années, il y a eu au moins 55 films basés sur des bandes dessinées, dont la plupart font partie de méga-franchises interconnectées.

The Flash fait ainsi référence à des événements et à des personnages de films compris entre Justice League à Aquaman, mais aussi à une scène de Man of Steel de 2013, sans parler du retour de Michael Keaton, le Batman de 1989... Le public ne carbure plus au plein de super. Et la surenchère ne paie plus. Ce qui compte, rappelle un responsable de studio, c'est que "le film soit bon".