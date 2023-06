Même les échecs précédent de Pixar, comme Le bon dinosaure en 2015 (39 millions de dollars), En avant en 2020 (39 millions de dollars) et Buzz l’Éclair, le grand perdant de l’année dernière (51 millions de dollars), ont fait lors de leurs week-ends d’ouverture.

Un sérieux sujet de préoccupation pour le studio qui a révolutionné le cinéma d’animation en 1995 avec Toy Story, le premier long métrage en images de synthèse. Pixar a donné le “la” du secteur pendant vingt ans, avec des histoires ravissant petits et grands, et des évolutions esthétiques et techniques constantes.

Le streaming

Le studio a souffert de la pandémie. Les dirigeants de Disney, qui a racheté le studio en 2006, ont confiné les productions Pixar à leur nouveau service de streaming : les films Soul, Luca et Alerte rouge sont sortis directement sur Disney +.

Cette stratégie s’est révélée à double tranchant, comme l’a reconnu récemment Pete Docter, directeur créatif de Pixar dans Variety : “Il est plus coûteux pour une famille de quatre personnes d’aller au cinéma alors qu’elle sait qu’elle peut attendre et que le film sortira sur la plateforme”.

Aujourd’hui, le studio tente de rappeler au public que Pixar réalise avant tout des films pour le grand écran. Disney a investi de l’argent pour envoyer Élémentaire, au Festival de Cannes, où il a été accueilli – hors compétition – par une ovation de cinq minutes. Une belle vitrine, mais le public d’une séance officielle cannoise n’est pas le “vrai” public familial.

L’évolution du public

Pixar est confronté à une autre évolution du public et d’Hollywood. Le studio a toujours imaginé des histoires originales. Aujourd’hui, la production hollywoodienne carbure aux IP (Intellectual properties, en anglais), adaptations de livres, bandes dessinées ou jeux vidéo à succès.

Les deux grands succès animés de ce début d’été 2023 appartiennent à cette catégorie : Super Mario Bros. et Spider-Man : Across the Spider-Verse.

Il faut admettre, toutefois, qu’en plus de se reposer sur des personnages bien établis dans l’imaginaire, ce sont aussi des productions soignées, avec des scénarios bien ficelés et des esthétiques originales.

La perte de ses Beatles

Par le passé, Pixar a signé des histoires ambitieuses et pris des risques artistiques audacieux, comme le quasi-muet Wall-E ou Ratatouille, l’histoire d’un aspirant chef cuisinier qui se trouve être un rat gastronome. Les Indestructibles a même livré dès 2004 une première relecture originale des super-héros, avec sa famille aux superpouvoirs en crise.

Le studio a aussi perdu ses figures clés. Ed Catmull, pionnier des images de synthèses et fondateur du studio, s’est retiré de son poste de président en 2018 à l’âge de 73 ans. John Lasseter, âme artistique du studio et réalisateur, entre autres, des Toy Story, a démissionné en 2018, suite à des accusations de harcèlement sexuel. Steve Jobs, qui avait racheté à Lucasfilm le département de recherches qui deviendrait Pixar, dont il est devenu PDG, est mort en 2011.

De passage à l’événement Mons3D, il y a un mois, le nouveau PDG de Pixar, Jim Morris, a confié à notre confrère de la RTBF, Hugues Dayez, en quoi ces personnalités étaient uniques et sont irremplaçables : “C’est une somme de talents qui fait le tout. C’est comme réunir les Beatles : cela n’arrive qu’une fois dans l’histoire.”