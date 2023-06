Crise à Hollywood : Meryl Streep, Jennifer Lawrence, Jane Fonda et d’autres stars sont “prêtes à faire grève”

Les stars de Hollywood vont-elles rejoindre les piquets de grève des scénaristes devant les portes des studios ? Leur guilde (Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists ou SAG-AFTRA) et l’Alliance des producteurs de films et de télévision (AMPTP) mènent à une course contre la montre afin de conclure un accord à l’approche de l’expiration, le 30 juin, des contrats du syndicat pour la télévision et les salles de cinéma.