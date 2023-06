”Allez voir Indiana Jones et Barbie !” : Pourquoi Tom Cruise fait la promo de ses concurrents

”Cet été est plein de films incroyables à voir au cinéma” a écrit Cruise sur un post Instagram (ci-dessous), avec une emphase toute hollywoodienne. La photo le montre avec le scénariste et réalisateur attitré des trois derniers Mission : Impossible, Christopher McQuarrie, devant les affiches d’Indiana Jones. “Ce ne sont là que quelques-uns des films que nous avons hâte de voir sur grand écran”.

”Félicitations, Harrison Ford, pour les 40 ans d’Indiana Jones et la création de l’un des personnages les plus emblématiques de l’histoire du cinéma” ajoute la star. “Vous nous avez donné d’innombrables heures de joie”.

”J’adore les doubles séances, et il n’y a rien de plus explosif (ou de plus rose) qu’un film avec Oppenheimer de Christopher Nolan et Barbie de Greta Gerwig” conclut le message de Tom Cruise.

L’acteur peut se permettre d’être bon prince. L’an dernier, Top Gun : Maverick l’a ramené au firmament du box office. Le film a rapporté 1,5 milliard de dollars dans le monde. Steven Spielberg (créateur d’Indiana Jones avec George Lucas et réalisateur des quatre premiers opus) a déclaré que Tom Cruise a “sauvé les fesses d’Hollywood” après deux années de pandémie et face au streaming conquérant.

Début de saison pas rassurant

Cette année, le début de la saison estivale est moins rassurant : plusieurs films peinent à s’imposer au box-office, comme The Flash et Élémentaire.

Le démarrage d’Indiana Jones et le cadran du destin est incertain. Le film a fait l’objet de quelques critiques mitigées, mais pourrait rapporter entre 60 et 70 millions de dollars au cours du week-end du 30 juin et du 2 juillet, selon des estimations rapportées par The Hollywood Reporter.

Tom Cruise doit se douter que Mission : Impossible – Dead Reckoning ne pourra pas atteindre les mêmes sommets que Top Gun : Maverick qui était sorti sans réelle concurrence face à lui.

En incitant le public à aller voir d’autres films, l'acteur ne fait qu’anticiper un état de fait probable, tout en paraissant la jouer confraternel avec ses homologues au profit du grand écran.

”Mission acceptée !”

Le coup de com' de la star pourrait aussi être un contre-feu au bad buzz selon lequel un Cruise “furieux” se serait plaint avec véhémence auprès des cadres du studio Paramount de leur décision de sortir sur les écrans IMAX Oppenheimer de Christopher Nolan (le film a été entièrement tourné dans le format IMAX). Cela entraînera le retrait sur certains de ces écrans de Dead Reckoning une semaine à peine après sa sortie.

Reste que le message de Tom Cruise n’a pas tardé à susciter un renvoi d’ascenseur. Sur Twitter et Instagram, Robbie et Gerwig ont posté trois selfies devant les affiches de Mission : Impossible – Dead Reckoning, Part One, Indiana Jones and the Dial of Destiny et Oppenheimer. Elles sont accompagnées de la légende : “Mission : Acceptée !”

La cross promotion, comme on l’appelle déjà, sera-t-elle la nouvelle mode hollywoodienne ?