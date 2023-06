De "Et Dieu... créa la femme" à "Amour" : regarde Jean-Louis Trintignant briller tout l'été à Cinematek

“J’ai tourné dans 130 films, ça fait au moins cent de trop” disait l’immense acteur. Dont acte. Cinematek en a retenu seulement une trentaine, de Si tous les gars du monde de Christian-Jaque (1955), à Amour de Michael Haneke (2012). Ils reflètent la diversité de ses rôles ainsi que la progression de son statut particulier : célébré mais jamais star, un temps visage d'un pan de la Nouvelle Vague.

Le futur Conformiste de Bertolucci (programmé en version restaurée) fuit à vingt ans des études de droit pour s'inscrire à l’Institut des hautes études cinématographiques. Ce timide maladif suit des cours d'art dramatique non pas tant pour devenir acteur que pour apprendre à les diriger. "J’ai longtemps été un acteur un peu honteux", confiera-t-il.

Il n'est encore qu'un anonyme un peu gauche en animateur de radio qui capte le message de détresse d'un chalutier dans Si tous les gars du monde de Christian-Jaque (1955) avant de se retrouver en jeune premier dans Et Dieu... créa la femme de Roger Vadim (1956). Brigitte Bardot, nouvel emblème de la liberté sexuelle, succombe aux charmes discrets de son partenaire.

Jean-Louis Trintignant et Brigitte Bardot dans "Et Dieu... créa la femme" de Roger Vadim. ©Cocinor

Le cheminement d'un jeune premier

Trintignant dans les années 1960-1970, c'est un aller-retour permanent entre la France et l'Italie. Premier acte : Le Fanfaron de Dino Risi (1962). Il joue, tel qu'en lui-même, un étudiant en droit, timide et complexé, face à un Vittorio Gassman dans le rôle titre en fou du volant.

Alain Cavalier lui offre une revanche sur les brimades qu'il a subies sous les drapeaux, insoumis réfractaire à la guerre déjà suffisamment connu que pour agacer les officiers. Le combat dans l'île (1962) retrace le parcours d'un activiste fasciste, offrant une des premières et rares dénonciations de la guerre d'Algérie au cinéma. Il partage l'affiche avec Romy Schneider (qu'il retrouvera dix ans plus tard dans Le Train de Pierre Granier-Deferre, d'après Simenon).

Le jeune premier prend de l'épaisseur et de l'assurance. Un homme et une femme de Claude Lelouch (1966) est le film d'une génération, un sommet de la Nouvelle Vague qui a sacralisé Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée parmi les couples mythiques du grand écran (les suites Vingt ans après et Les Plus Belles Années d’une vie n'ont pas laissé la même empreinte). Il s'amusera avec Fanny Ardant chez l'autre icône de la Nouvelle Vague, François Truffaut, qui les réunit dans Vivement dimanche ! (1983), hommages aux archétypes du whodunnit.

Anouk Aimée et Jean-Louis Trintignant au 39e festival de Cannes, en mai 1986, vingt ans après « Un homme et une femme ». ©AFP

Le sommet d'une carrière

Ses lunettes fumées dans Z de Costa-Gavras (1968) sont aussi entrées dans l'imaginaire. L'acteur, en juge d'instruction courageux, met sa notoriété au service de la dénonciation par le réalisateur d'origine grecque de la dictature qui oppresse alors son pays. Lui qui se méfie de l'engagement politique des artistes, y voyant des postures de circonstance, renonce à son cachet (comme Yves Montand, également à l'affiche) afin que le film puisse se faire.

Le rôle lui vaut le Prix d’interprétation à Cannes en 1969, où il est aussi en compétition avec Disons, un soir à dîner, de Giuseppe Patroni Griffi et Ma nuit chez Maud d'Eric Rohmer. Ce dernier a attendu l’acteur trois ans. Rohmer ne concevait pas le film sans Trintigant qui y trouve "le plus beau dialogue que j’ai eu à dire".

Insaisissable, Trintigant fait une incursion inattendue dans ce qui est considéré par d'aucuns comme le meilleur des westerns italiens. Dans Le Grand Silence de Sergio Corbucci (1968), il est un pistolero solitaire et muet - caractéristique amusante pour un acteur dont la voix était si identifiable - face au toujours inquiétant Klaus Kinski.

Il retraverse les Alpes pour devenir le bourgeois fasciste dans Le Conformiste de Bernardo Bertolucci (1970), d'après le roman de Moravia. Il est, alors, au sommet de son art de l'underplay : l'art du jeu en retenue.

Celui qui se rêvait en réalisateur a fini par tourner deux films, deux échecs dont il s'est imputé la responsabilité, que cette rétrospective donne l'occasion de revoir, Une journée bien remplie en 1973, Le Maître-Nageur en 1979. Le premier, avec un Jacques Dufilho impassible commettant neuf crimes en 24 heures, demeure une curiosité.

Jean-Louis Trintignant et Françoise Fabian dans "Ma nuit chez Maud" d'Éric Rohmer. ©Les Films du Losange

CIA et Apparatchiks

Dans les années 1970, Trintignant est resté sourd aux propositions de Coppola pour Apocalypse Now ou de Spielberg pour Rencontres du troisième type. Il fait finalement un pas vers le cinéma américain avec le moins mémorable Under Fire de Roger Spottiswoode (1984) qui appartient au versant politique de sa filmographie avec sa dénonciation des barbouzeries de la CIA en Amérique latine.

À l'opposé et sous une forme plus allégorique et graphique, Bunker Palace Hotel d'Enki Bilal (1989), satire du communisme d’État et de ses apparatchiks, tombe à point nommé l’année de la chute du mur de Berlin.

La mort tragique de sa fille Marie, avec laquelle il avait partagé l'affiche de Janis et John de Samuel Benchetrit (2003) le terrasse de douleur. Il se réfugie sous la lumière de la scène mais déserte le cinéma. Il y reviendra pour un sublime rappel dans Amour de Michael Haneke. Il est bouleversant en vieux professeur de musique qui accompagne jusqu'à la fin sa femme atteinte de la maladie d’Alzheimer (Emmanuelle Riva). Le film remporte la Palme d'or à Cannes en 2012 et rafle cinq Césars dont celui du meilleur acteur. Le rideau pouvait tomber.