Russell Crowe et “Gladiator 2” : “On devrait me payer pour toutes les questions qu’on me pose sur ce p… de film dans lequel je ne joue pas”

”Le prochain film que je tourne est Nuremberg” a-t-il confié. “Et je joue Hermann Göring”. La star australienne n’a pas donné plus de précision sur ce film réalisé par Jamie Vanderbilt. Mais on peut supposer qu’il aura pour point de départ le procès de Nuremberg en 1946, durant lequel l’ancien paladin d’Adolf Hitler était l’un des principaux accusés. Hermann Göring a été condamné à la peine de mort par pendaison pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité et autres crimes mais s’est suicidé avant que la sentence ne soit exécutée.

Russell Crowe a aussi mentionné quatre autres projets : Kraven the Hunter avec Aaron Taylor-Johnson, Land of Bad avec Liam Hemsworth, Sleeping Dogs avec Karen Gillan et The Georgetown Project avec Sam Worthington. Kraven est centré sur un personnage de l’univers de Spider-Man, dont le studio Sony dispose des droits d’adaptation. Comme le récent Morbius, il ne fait pas partie de l’Univers cinématographique Marvel. Le film est réalisé par J.C. Chandor (Margin Call, A Most Violent Year).

Interrogé sur Gladiator 2, réalisé, comme le film original, par Ridley Scott, avec Pedro Pascal, Denzel Washington, Connie Nielsen et Paul Mescal, Russel Crowe a répliqué avec humour : “Ils devraient me payer pour le nombre de questions qu’on me pose sur ce p… de film dans lequel je ne joue même pas”. Il a ajouté : “Je ne sais rien des acteurs, je ne sais rien de l’intrigue.” Après tout, “dans ce monde, je suis mort, six pieds sous terre. Et c’est tout”.

Cependant, il a souligné que “si Ridley a décidé de faire une deuxième partie… il a de très bonnes raisons”. Russell Crowe confesse toutefois “une pointe de jalousie”, car le film lui rappelle “ma jeunesse” et ce qu’il a signifié pour sa vie : Gladiator (2000) lui a valu un Oscar.