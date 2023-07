Indiana Jones rate son démarrage alors que Hollywood espérait un coup de fouet

À l’étranger, le retour de Harrison Ford sous le chapeau de l’archéologue aventurier n’a guère plus séduit, avec 70 millions de dollars de dollars. Ce démarrage mondial est jugé médiocre selon les standards hollywoodiens.

Avec un budget de 295 millions de dollars, hors coût de promotion et campagne marketing, Indiana Jones 5, produit par Disney et Lucasfilm, est considéré comme l’un des films les plus chers de l’histoire.

Le public du week-end d’ouverture du film était nettement âgé, 42 % des billets ayant été vendus à des personnes de 45 ans et plus, dont 23 % à des personnes de 55 ans et plus. Cette proportion est une exception pour un blockbuster estival.

Le constat est préoccupant non seulement pour les producteurs d’Indiana Jones 5 mais, aussi, pour l’ensemble de l’industrie. D’autres films n’ont pas rencontré les attentes. Le film de super-héros The Flash, sorti mi-juin, est d’ores et déjà considéré comme un échec abyssal. Et le film d’animation Élémentaire du studio Pixar, filiale de Disney, n’a pas plus rencontré les attentes.

Un test de résistance

Ces résultats décevants font craindre aux professionnels que les recettes estivales pourraient ne pas atteindre les 4 milliards de dollars sur lesquels l’industrie hollywoodienne comptait pour se relancer avant la pandémie. Cela met également une pression supplémentaire sur les autres blockbusters attendus : Mission : Impossible – Dead Reckoning, Part One le 12 juillet et Oppenheimer et Barbie le 21 juillet.

”Cet été est un test de résistance” (”stress test”) a confié un haut responsable de studio au site spécialisé The Hollywood Reporter, alors que 15 % des spectateurs ne sont toujours pas retournés dans les salles de cinéma depuis la pandémie. Confrontés à l’essor des streamers et aux déficits de leur propre plateforme, les studios historiques sont poussés à des réductions de coûts drastiques sous la pression des actionnaires et de Wall Street.

Face à ses enjeux, Tom Cruise, en pleine promotion de Mission : Impossible, n’a pas hésité à faire la promotion de ses concurrents, incitant le public à aller voir Indiana Jones, Barbie et Oppenheimer. La réalisatrice et l’actrice de Barbie, Greta Gerwig et Margot Robbie, lui ont emboîté le pas.

L’été s’annonce très chaud

Les studios se sont enfermés dans une course à l’échalote créative, entre sagas super-héroïques interminables, come-back nostalgique et développement de nouvelles sagas. La spirale inflationniste des budgets place toujours plus haut la barre du seuil de rentabilité des films.

Les résultats financiers du deuxième trimestre, que les studios et streamers vont communiquer ce mois-ci, seront particulièrement scrutés. Le tout, pour ne rien arranger, sur fond de grève des scénaristes et, peut-être, des acteurs, qui pourraient les rejoindre mi-juillet. L’été s’annonce très chaud, à Hollywood.