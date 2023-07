Netflix se paie les séries “Six Feet Under”, “True Blood” grâce à un accord historique avec HBO

Netflix devrait bientôt ajouter à son catalogue les séries à succès Band of Brothers, The Pacific, Six Feet Under et Ballers. Toujours selon le Hollywood Reporter, la série True Blood pourrait être ajoutée à Netflix en dehors des États-Unis.

HBO a rarement cédé des licences pour ses émissions originales sur son territoire. Des séries comme The Sopranos, Six Feet Under, Deadwood et The Wire l’ont été pour Amazon quand HBO ne disposait pas encore de sa propre plateforme de streaming.

Warner Bros. Discovery doit réduire sa dette

L’accord est destiné à réduire la dette de Warner Bros. Discovery (WBD). En avril 2022, la fusion entre Warner Bros. et Discovery a coûté près d’un milliard de dollars au groupe. WBD annonçait une dette de 49,5 milliards de dollars à la fin du premier trimestre 2023.

Au début de son mandat, le nouveau PDG de Warner Bros. Discovery, David Zaslav a entamé une réduction drastique des coûts, notamment en licenciant du personnel dans l’ensemble de sa division sportive et dans ses réseaux câblés.

Warner a revu également revu à la baisse ses investissements dans les contenus originaux. Au total, Warner Bros. Discovery a réduit sa dette de 2,05 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre de cette année.

Pour continuer sur cette lancée, David Zaslav s'est dit prêt à renoncer à l’exclusivité et à concéder des licences de contenus. Le vatse catalogue de films et de séries de WBD et de sa filiale HBO ne génère plus de revenus sur r sur le marché du DVD et du Blu-ray, moribond.

Celui de streaming est à maturité après cinq ans de concurrence acharnée entre les studios historiques et les nouveaux venus du streaming. Netflix a gagné la bataille des abonnés, semble concéder David Zaslav. L'heure est à la paix des braves.

Netflix a besoin de contenus

De son côté, Netflix a un impérieux besoin de contenus – et des contenus de qualité – afin de maintenir son offre concurrentielle auprès de ses quelque 232,5 millions d'abonnés payants, surtout après la suppression des comptes partagés gratuits.

Ce besoin de contenus est d'autant plus impérieux que la grève des scénaristes à Hollywood pourrait encore s’éterniser jusqu’à l’automne. Dans l’intervalle plusieurs projets sont à l’arrêt – dont la dernière saison de Stranger Things, série phare de la plateforme.

De surcroît, l’issue de la grève engendrera peut-être des concessions aux scénaristes qui réclament une augmentation des salaires et une répercussion sur leurs droits résiduels de la diffusion et du succès de leurs créations sur les plateformes. De quoi gréver sans doute les budgets alloués aux projets futurs.