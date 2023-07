Hollywood se prépare à la première grève conjointe des acteurs et des scénaristes depuis 1960

Une grève de la SAG-AFTRA, la guilde qui représente les artistes interprètes de cinéma et de télévision, semble désormais imminente. Le conseil national du syndicat devrait se réunir jeudi matin (heure de Los Angeles, milieu de soirée en Belgique) pour appeler à la grève, ce qui mettrait immédiatement à l'arrête la production de films et de programmes télévisés par les sociétés représentées par l’Alliance of Motion Picture and Television Producers (Alliance des producteurs de cinéma et de télévision, AMPTP).