Grève des acteurs et des scénaristes à Hollywood : ce qu’il faut savoir

1. Les acteurs en présence :

La SAG-AFTRA : la Screen Actors Guild‐American Federation of Television and Radio Artists est le syndicat professionnel américain qui représente plus de 160 000 acteurs et figurants du monde entier, travaillant pour le cinéma, la télévision, la publicité, les jeux vidéo, la radio, la musique, etc.. Selon sa déclaration, la Guilde doit “négocier et renforcer les accords collectifs qui établissent un niveau équitable de compensation et de bénéfices, et les conditions de travail”. Sa présidente est Fran Drescher, qui a notamment joué dans la série The Nanny. Le négociateur en chef de la Guilde est son directeur exécutif national, le juriste Duncan Crabtree-Ireland.

La WGA : la Writers Guild of America regroupe deux syndicats de scénaristes américains – côte Ouest et côte Est. Ces deux syndicats protègent les droits d’auteur des scénaristes du cinéma, de la télévision, de la radio et des médias en ligne. La WGA rassemble 11 000 membres. Ses présidents sont Meredith Stiehm (WGA Ouest), créatrice de Cold Case, et Michael Winship (WGA Est).

L’AMPTP : l’Alliance of Motion Picture and Television Producers représente plus de 350 sociétés de production télévisuelle et cinématographique américaines. Elle regroupe notamment les principaux studios de cinéma (Paramount Pictures, Sony Pictures, Universal Pictures, Walt Disney Studios et Warner Bros. Discovery), les principaux réseaux de télévision (dont ABC, CBS, FOX et NBC), les plateformes de streaming telles que Netflix, Apple TV + et Amazon. Elle est présidée par Carol Lombardini.

2. Pourquoi les acteurs et les scénaristes font-ils grève ?

Les rémunérations sont au cœur des revendications. À chaque évolution technologique, les scénaristes ont réclamé une rétribution sur l’exploitation sur de nouveaux supports des oeuvres qu’ils ont écrites. Après la télévision (1960), la vidéo (année 1980), le DVD et internet (2007-2008), c’est l’essor du streaming qui motive cette fois l’essentiel de la mobilisation. L’intensification de la production, la pression salariale à la baisse mettent les deux professions à l’épreuve alors que les studios frappés par la pandémie et la crise compriment les coûts.

Les acteurs et les scénaristes ont exigé une augmentation des droits résiduels (une sorte de redevance) de la part des plateformes de streaming. Les séries de streaming comptent généralement beaucoup moins d’épisodes que les séries télévisées. Autrefois, si une série télévisée était un succès, les acteurs et les scénaristes pouvaient compter sur une longue série de paiements résiduels réguliers. La diffusion en streaming a modifié le système d’une manière qui, selon eux, leur a porté préjudice.

Les deux professions souhaitent également que l’utilisation de l’intelligence artificielle soit encadrée.

3. Quelle est la position des studios hollywoodiens ?

L’Alliance of Motion Picture and Television Producers affirme qu’elle a proposé des “augmentations salariales et résiduelles historiques” ainsi que des plafonds plus élevés pour les cotisations de retraite et de santé. Ils ont également déclaré que leur offre comprenait des protections pour les auditions, une proposition “révolutionnaire” sur l’intelligence artificielle et d’autres avantages qui répondent aux préoccupations des syndicats.

Les studios hollywoodiens affirment que les mutations les ont affectés également. La fréquentation dans les salles demeure inférieure de 20 % à ce qu’elle était avant la pandémie. Les téléspectateurs ont délaissé le câble et la télévision linéaire au profit du streaming. Plusieurs studios ont vu le cours de leurs actions chuter et leurs marges bénéficiaires se réduire. Disney et Warner Bros. Discovery, notamment, ont mené des licenciements drastiques au cours des derniers mois.

”C’est le pire moment au monde pour ajouter à la perturbation [du secteur]”, a déclaré Bob Iger, le PDG de Disney, jeudi à la veille du vote en faveur de la grève par les acteurs. “Il y a un niveau d’attente qu’ils [les syndicats des acteurs et des scénaristes] ont qui n’est tout simplement pas réaliste et qui s’ajoutent aux défis auxquels cette industrie est déjà confrontée”.

4. Quel impact pour les séries et les films ?

Les conséquences de la grève ne se verront pas tout de suite. Les délais entre l’écriture d’une oeuvre, son tournage et sa diffusion varient de deux à trois ans pour le cinéma. Toutefois, la grève des acteurs entraîne un arrêt sine die des tournages et de toutes leurs activités.

Cela implique la promotion des films ainsi que la postproduction. La pratique, courante à Hollywood, veut que les acteurs se redoublent en studio après un tournage. Des films ou séries déjà tournés pourraient donc être bloqués en postproduction. Si la grève s’éternise, des séries pourraient voir leur prochaine saison retardée. C’est le cas notamment de Yellowjackets, Severance et Stranger Things. Le tournage de Gladiator 2 est interrompu.

Sans stars, la saison cinématographique 2023-2024 va être considérablement impactée. Cela pourrait aussi amener certains studios à retarder les sorties de films. Il y aura aussi un impact pour les festivals de cinéma, comme ceux de Venise et Toronto en septembre. Ces deux événements sont aussi devenus des rampes de lancement pour les films prétendants aux oscars.

Fin juin, des stars de premiers plans, comme Meryl Streep, Jennifer Lawrence ou Liam Neeson, ont signé une lettre adressée à la direction de leur guilde pour leur faire savoir qu’ils sont prêts à faire grève afin d’obtenir un “accord significatif” (”transformative deal”).

5. Combien de temps cela peut-il durer ?

Personne ne le sait. Cela fait plus de 70 jours que les scénaristes tiennent les piquets de grève, et leur syndicat, la Writers Guild of America, n’a toujours pas repris les négociations avec les studios. La dernière fois que les scénaristes et les acteurs ont fait grève en même temps, c’était en 1960, lorsque Ronald Reagan était président de la Screen Actors Guild. La grève la plus longue, en 1988, a duré 153 jours.

Les observateurs avisés de Hollywood prédisent une grève jusqu’à l’automne, sans doute octobre : s'ils veulent sauver la fin d'année et la saison des prix, les producteurs et les studios devront faire des concessions à ce moment.

