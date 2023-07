Selon les lignes directrices de leur syndicat, les membres de la SAG-AFTRA ne pourront plus assister aux premières des films, ni donner des interviews pour ceux-ci, se rendre à des remises de prix ou participer à des festivals. Ils ne sont pas non plus autorisés à participer à des conventions telles que Comic-Con (qui doit commencer le 17 juillet).

À lire aussi

Plus d’interviews

Les premières conséquences ont été perceptibles dès les jours précédent l’échéance des négociations entre le syndicat et l’Alliance des producteurs de cinéma et de télévision.

Les interviews promotionnelles du film Oppenheimer de Christopher Nolan, qui sort le 19 juillet, devaient se tenir à Londres les 13 et 14 juillet. Dimanche dernier, les journalistes apprenaient qu’elles étaient brusquement avancées au mardi 11 juillet, sous forme d’entretiens par Zoom, soit un jour avant l’échéance des négociations.

À lire aussi

La première londonienne du film, jeudi 13 juillet, a été avancée d’une heure. Le décalage horaire avec la Californie, a permis aux acteurs d’être présent sur le tapis rouge. Une heure après le début du film, une fois le vote de la SAG-AFTRA connu, Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Matt Damon, Florence Pugh et Emily Blunt ont quitté la salle. À la fin de la projection, le réalisateur Christopher Nolan les a excusés en ironisant : “Ils sont partis écrire leurs caliquots”.

Matt Damon, Emily Blunt, Cillian Murphy et Florence Pugh lors de l'avant-première londonienne de "Oppenheimer", à Londres, jeudi 13 juillet. ©Stuart Hardy/ABACAPRESS.COM

L’impact sur les festivals ne peut être nié

Si la grève se poursuit jusqu’en septembre, les festivals de Venise (qui débute le 30 août) et de Toronto (à partir du 7 septembre) se dérouleront sans la présence des stars américaines. Une mauvaise nouvelle pour ces événements, déjà perturbés en 2020 et 2021 par la pandémie. Zendaya était notamment attendue en ouverture du Festival de Venise, où elle est à l’affiche de Challengers de Luca Guadagnino.

Les organisateurs du Festival du film de Toronto ont réagi par communiqué : “L’impact de cette grève sur l’industrie et sur des événements comme le nôtre ne peut être nié. Nous demandons instamment à nos partenaires et collègues de reprendre un dialogue ouvert. Nous continuerons à planifier le festival de cette année dans l’espoir d’une résolution rapide dans les semaines à venir.”

L’absence de stars à ces festivals pourrait dissuader certains journalistes de les couvrir. “S’il n’y a pas de stars, les journalistes viendront-ils couvrir les festivals ? Et s’ils ne viennent pas, qu’est-ce que cela signifiera pour la couverture des films” a déclaré un agent de relations publiques au Hollywood Reporter.