Grève à Hollywood : Ronald Reagan, le premier acteur qui a fait plier les studios

Après des débuts prometteurs, fin des années 1930, la Seconde Guerre mondiale l’appelle sous les drapeaux. De retour à Hollywood, il devient vice-président de la Screen Actors Guild (SAG), le syndicat des acteurs, en 1946. Il en est élu président l’année suivante.

À lire aussi

Les premières indemnités résiduelles

Au cours de son premier mandat (1947-1952), Reagan, alors catalogué démocrate libéral, négocie l’obtention de premières indemnités résiduelles pour les acteurs de télévision, si les épisodes auxquels ils ont participé sont rediffusés. Les acteurs de cinéma, eux, ne perçoivent pas de rémunération supplémentaire.

Alors que les téléviseurs envahissent les salons des Américains, de plus en plus de films y sont diffusés (le classique Le Magicien d’Oz a été diffusé pour la première fois à la télévision en 1956), les acteurs de cinéma ont le sentiment d’être floués d’une importante source de revenus.

En 1959, la SAG exige des paiements résiduels pour les futures diffusions et des paiements résiduels rétroactifs pour les films diffusés à la télévision entre 1948 et 1959. Les producteurs lui opposent une fin de non-recevoir. Leur argument est le même qu’aujourd’hui : l’industrie est en crise, la fréquentation des salles de cinéma a chuté (de 65 %, à cause… de la télévision), il faut réduire les coûts de production. Les producteurs redoutent que s’ils cèdent aux acteurs, ils devront signer un accord similaire avec les scénaristes et les réalisateurs.

Ronald Reagan s’assied à la table des négociations avec les studios en janvier 1960. Les producteurs refusent toute discussion sur le sujet. Reagan dira qu’il a dû “négocier pour avoir le droit de négocier”.

À lire aussi

Une grève historique

En février, l’acteur obtient des membres de la SAG un accord de principe sur une grève. Les producteurs croient à un coup de bluff : en 50 ans d’histoire d’Hollywood, il n’y a jamais eu de grève. Le 7 mars 1960, pourtant, les acteurs quittent tous les plateaux. Paniqués, les studios cèdent un à un.

Reagan obtient les paiements résiduels pour tous les films réalisés à partir de 1960, aucun pour les films antérieurs à 1948 et une somme forfaitaire pour ceux tournés entre 1948 et 1959, qui sert de capital de départ pour un régime d’assurance maladie et un régime de retraite. En 2010, à l’occasion des 50 ans de cette grève historique, on estimait que 7,4 milliards de dollars avaient été redistribués aux acteurs grâce à cet accord et ceux qui ont suivi.