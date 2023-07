Barbenheimer : l’affrontement historique entre “Barbie” et “Oppenheimer” enflammera-t-il le box-office ?

“Hollywood aurait bien besoin d’une bonne nouvelle, voire d’une distraction, dans le contexte des grèves des scénaristes et des acteurs” complète la revue spécialisée, bible du showbiz nord-américain. S’y ajoute des résultats décevants lors des sorties de certains films (Élémentaire de Pixar, The Flash et Indiana Jones et le cadran du destin).

Mission : Impossible : Dead Reckoning Part One a cumulé 239,3 millions de dollars de recettes lors de son démarrage. Un montant très confortable, même si les résultats aux États-Unis sont inférieurs aux attentes du studio (78,5 millions contre 90 millions de dollars).

Des estimations énormes pour Barbie

Selon un cabinet d’analyse hollywoodien, Barbie pourrait atteindre entre 90 et 110 millions de dollars de recettes aux États-Unis, une somme énorme. Si c’était le cas, ce serait un des meilleurs démarrages de la saison estivale. Le studio Warner Bros. Discovery est plus prudent avec une estimation autour de 75 millions de dollars.

Barbie est une marque établie, ce que les studios hollywoodiens affectionnent de plus en plus, la poupée la plus célèbre du monde. Google s’est mis au diapason de la promo du film : une pluie d’étoiles roses s’affiche à l’écran lorsqu’on fait une recherche sur Barbie ou le nom d’une personne associée au film.

Bonus : le film est signé par une réalisatrice qui a ses lettres de noblesse. Greta Gerwig, actrice venue du cinéma indépendant, a signé les films d’auteurs Lady Bird et Les Filles du docteur March. Margot Robbie (Barbie) et Ryan Gosling (qui joue un Ken) en sont les têtes d’affiche, au milieu d’un aréopage de célébrités qui jouent diverses version de Barbie et Ken (Simu Liu, Dua Lipa, Hari Nef, Issa Rae, John Cena,…).

Barbie, coécrit avec son compagnon, le réalisateur Noah Baumbach, permet à Greta Gerwig d’explorer une autre facette d’un thème qui lui est cher : qu’est-ce qu’être une (jeune) femme et comment passe-t-elle de l’adolescence à l’âge adulte ? Le tout avec une réflexion sur l’image féminine.

Risque : aux États-Unis, où les opinions se clivent de plus en plus, le regard du film sur le patriarcat pourrait cliver et mobiliser des activistes réactionnaires sur les réseaux sociaux.

Des cinéphiles prêts à une double séance

Les recettes d’Oppenheimer de Christopher Nolan sont estimées entre 40 et 49 millions de dollars. Un montant plus modeste pour ce film de trois heures qui retrace la carrière de J. Robert Oppenheimer, considéré comme le “père de la bombe atomique”. Cillian Murphy, Emily Blunt, Robert Downey Jr. et Matt Damon en sont les têtes d’affiche.

Phénomène intéressant, selon les projections et réservations enregistrées dans certaines salles, des spectateurs envisageraient de voir les deux films l’un après l’autre, en double séance. Le réseau AMC, le plus grand des estimations, affirme que 40 000 de ses abonnés ont prévu de voir les deux films en double séance (le chiffre a doublé une semaine).

Deux semaines avant la sortie de Barbie et Oppenheimer, Tom Cruise a exhorté ses fans, via un message sur les réseaux sociaux, à soutenir tous les films de juillet, y compris Barbie et Oppenheimer. La star a suggéré l’idée d’un double bill – une double séance. Greta Gerwig et Margot Robbie lui ont rendu la politesse sur leurs réseaux.

Les équipes des deux films ont pu terminer la tournée promotionnelle avant le début de la grève des acteurs. Seules les dernières avant-premières ont été impactées, les acteurs ne pouvant plus y participer.