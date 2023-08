Mort de William Friedkin, réalisateur de “L’Exorciste” et “French Connection”

À lire aussi

Surgi de nulle part

Ce cinéaste, né en 1935 à Chicago, avait surgi un peu de nulle part en 1971 avec French Connection, polar révolutionnaire. Le film s’inspire d’un fait divers authentique : l’arrestation à New York, en 1962, d’un populaire animateur de la télévision française, dans la voiture duquel avaient été trouvés 50 kilos d’héroïne pure. Le récit, romancé pour les besoins du film, raconte l’enquête de deux flics, “Popeye” (Gene Hackman) et Buddy Rosso (Roy Scheider).

Guidés par leur intuition et leur obsession, ils filent petits malfrats et grands trafiquants des beaux quartiers aux bas-fonds du New York décati du début des années 1970. Le point d’orgue du film est entré dans les annales du cinéma, lorsque Popeye poursuit en voiture la rame de métro où s’est réfugié un tueur. “Les répétitions, c’est pour les poules mouillées”, a écrit le réalisateur sans peur et sans reproche.

Dans ses mémoires, Friedkin Connection, le réalisateur a rappelé comment la scène, improvisée un soir sans budget, fut tournée en conditions réelles avec la complicité d’un agent des services de métro et de quelques collègues policier des vrais flics qui ont inspiré Popeye et Russo. La fin ambiguë du film constate déjà – à rebours du récit héroïque des deux flics valeureux – l’échec de la guerre contre la drogue – dont les grosses têtes sont protégées par les puissants.

Style documentaire

Le style quasi documentaire du film est le fruit des années de formation de Friedkin à la télévision (il a aussi analysé le style de Z (1969) de Costa-Gavras, filmé “comme un documentaire”). Après avoir vu Citizen Kane d’Orson Welles, Friedkin se découvre une vocation pour le cinéma. Issu d’un milieu modeste, il ne peut se payer des études de cinéma et fait ses armes dans les nombreuses chaînes locales qui fleurissent dans les années 1960 aux États-Unis.

Son premier film est un documentaire engagé : The People vs. Paul Crump (1962), conçu pour innocenter Paul Crump, condamné à mort pour le meurtre d’un garde lors d’une attaque à main armée en 1953. Friedkin prend fait et cause pour son sujet. La vision du film par le gouverneur de l’Illinois de l’époque contribue à commuer l’exécution de Crump en peine de 199 ans. Moralité, résumée par Friedkin dans ses mémoires : “Paul a eu sa liberté ; j’ai eu ma carrière.” Qui explose, donc, avec French Connection, vraie fiction aux accents documentaires.

French Connection est un succès et remporte deux Oscars pour cinq nominations. Friedkin est désormais un réalisateur star, comme Francis Ford Coppola. Il se retrouve à la manœuvre de L’Exorciste, que la Warner a envisagé de confier à Stanley Kubrick.

Panique morale

Le film est inspiré, lui aussi, d’une histoire authentique. William Friedkin prend donc le parti d’aborder l’horreur par le prisme du réel – comme il l’a fait pour le polar de French Connection. Son prologue sur des fouilles archéologiques tourné in situ, à Mossoul, dans le nord de l’Irak, est un modèle inégalé, qui surpasse en termes d’ambiance la suite, copiée ad nauseam depuis : jeune adolescente possédée, qui éructe des insanités d’une voix caverneuse, se contorsionne sur un lit en lévitation, vomit des geysers de bile infernale, profane son corps avec un crucifix…

Derrière le spectacle, se glisse l’expression d’une panique morale (celle de la mère, bourgeoise progressiste) face aux premières manifestations de puberté chez son enfant. S’y ajoute une interrogation dans l’Amérique qui vient de porter Nixon à la présidence : que se passe-t-il lorsque des forces primitives reviennent au cœur d’une société sécularisée et matérialiste ? La petite Regan est le réveil des démons américains : le péché sexuel conjugué la croyance superstitieuse dans les forces du Mal.

Promu comme “le film le plus effrayant de tous les temps”, L’Exorciste est l’un des films d’horreur les plus rentables de l’histoire (avec plus de deux milliards de dollars de recettes mondiales en tenant compte de l’inflation et de sa version director’s cut en 2000). Critiqué, voire polémique, lors de sa sortie, L’Exorciste est désormais classé 3e meilleur thriller derrière Psychose et Les Dents de la mer. “Je ne l’envisageais pas comme un film d’horreur, bien au contraire. J’y lisais de la transcendance”, assurera pourtant le réalisateur dans Friedkin Connection.

Grosse tête

En 1973, pourtant, il savoure son succès. Farouche tête brûlée, Friedkin en a eu une grosse, aussi, comme un melon. Il se lance dans Le Convoi de la peur (1977), un remake épique du Salaire de la peur d’Henri-Georges Clouzot, où des antihéros laissés-pour-compte doivent convoyer une cargaison de nitroglycérine en Amérique du Sud. Friedkin rêve de Steve McQueen, Marcello Mastroianni et Lino Ventura dans les rôles principaux. Tout s’effondre quand McQueen refuse de tourner hors des États-Unis. Le réalisateur recrute Roy Scheider (qui jouait dans French Connection) et Bruno Cremer. Pas des manches, mais pas des stars.

À nouveau tourné in situ, le film s’embourbe dans les intempéries, les aléas, les frictions, les ego, la mégalomanie de son réalisateur. Le Convoi de la peur s’échoue, trop tard après Les Dents de la mer (1975) de Steven Spielberg et Star Wars, sorti un mois plus tôt. Le blockbuster juvénile est né, le Nouvel Hollywood est mort et, avec lui, la carrière du tonitruant Friedkin dont les nouveaux maîtres des studios sont trop contents de se débarrasser. En trois films, malgré ses succès, il s’est mis à dos trois studios majeurs : la Fox, la Warner, la Paramount. (Le film a, depuis, été réévalué, à juste titre, comme un des meilleurs de Friedkin et de la décennie.)

Thriller sulfureux

Il tente de rebondir avec l’adaptation d’un thriller sulfureux : Cruising (1980), sur un serial killer sévissant dans le milieu gay SM new-yorkais. Le film énerve les associations d’homosexuels sans pouvoir séduire le public conservateur, tant il est provocateur. De surcroît, l’intrigue policière tourne en eau de boudin. Son chant du cygne est Police fédérale, Los Angeles (1985), un French Connection années 80 sur la côte Ouest, qui a la distinction d’offrir un premier rôle mémorable à Willem Dafoe, celui d'un dangereux faux-monnayeur. Mais la magie n’opère plus entre le public et le réalisateur.

Ses deux derniers films pour Hollywood, L’Enfer du devoir (2000) et Traqué (2003), se concentrent sur des militaires incompris (Samuel L. Jackson dans le premier, Benicio Del Toro dans le second), accusés d’avoir fauté dans l’exercice de leur fonction – comme un autoportrait en creux du réalisateur.

Après Bug (2006), nouveau film d’horreur en huis clos autour d’un couple (Michael Shannon et Ashley Judd), il aura encore signé un provocateur – et néanmoins brillamment troussé – Killer Joe (2011), où un flic diabolique (Matthew McConaughey, en pleine réorientation de sa carrière) détruit une famille à petit feu. À une échelle plus réduite, William Friedkin aura été un des plus impénitents boutefeux d’Hollywood et de la bonne morale.