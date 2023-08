Mercredi, StrikeGeist, une newsletter qui rend compte du mouvement, a rapporté que "plus de 15 000 travailleurs de l'hôtellerie et de la restauration sont en grève reconductible dans des hôtels de luxe, du Beverly Hilton au J.W. Marriott L.A. Live".

A ceux-ci s'ajoutent "quelque 7 000 employés municipaux" en grève pour la première fois depuis des décennies. Les techniciens des effets spéciaux de Marvel Studios ont décidé de se syndiquer et de rejoindre la puissante fédération des techniciens de cinéma, l'IATSE.

Une solidarité sans précédent

"Nous assistons à une vague de solidarité sans précédent qui fait tomber les anciennes barrières dans l'industrie et prouve que nous sommes tous dans le même combat", assure Matthew Loeb, président de l'IATSE International, dans un communiqué publié le 7 juin.

Le cap des cent jours est plus que symbolique : la dernière grève des scénaristes, en 2007-2008, a duré exactement cent jours. Tout espoir de résolution, à la même échéance, a disparu, vendredi dernier, après que le syndicat des scénariste, la WGA, et l'Alliance des producteurs de cinéma et de télévision (AMPTP), ont échoué à reprendre le dialogue.

Les acteurs, représenté par la SAG-AFTRA, ont rejoint les scénariste mi-juillet. La dernière fois que les deux corporations ont été en grève en même temps, c'était en 1960.

L'intelligence artificielle : une menace existentielle

La mobilisation en cours est en passe de devenir "la plus radicale de toutes les grèves de scénaristes et d'acteurs dans l'histoire de l'industrie", déclare à StrikeGeist Steven J. Ross, professeur d'histoire à l'USC et auteur de Working-Class Hollywood : Silent Film and the Shaping of Class in America (Le cinéma muet et la formation des classes sociales en Amérique).

La raison en est "la menace existentielle posée par l'intelligence artificielle" selon l'universitaire. "Les scénaristes et les acteurs comprennent qu'ils doivent prendre position dès maintenant. Car lorsque le prochain contrat arrivera, il sera peut-être trop tard" déclare-t-il à StrikeGeist.

La grève ont perturbé non seulement la production de séries et des films. Mais aussi le calendrier des sorties : les acteurs en grève ne peuvent assurer la promotion des films et des séries auxquels ils ont participé.

Certains, parmi les patrons de studios, prennent la mesure de la gravité du moment. "Nous sommes en territoire inconnu", a reconnu le PDG de Warner Bros. Discorvery, David Zaslav, lors de la présentation des résultats trimestriels du groupe, ajoutant : "Nous devons tous nous battre pour résoudre ce problème".