Monopole, abus de position dominante, dumping… : les scénaristes accusent Netflix, Disney et Amazon de pratiques déloyales

Intitulé The New Gatekeepers – How Disney, Amazon and Netflix will take over media (Les Nouveaux Gardiens – Comment Disney, Amazon et Netflix vont prendre le contrôle des médias), ce rapport de quinze pages est sans ambages et accusateur : monopole, position dominante, dumping social y sont évoqués. Y est aussi sous-entendue une forme d’entente intentionnelle entre les trois géants, pratique prohibée aux États-Unis en vertu des règles de la concurrence.

À lire aussi

La domination des Big Three

”L’essor du streaming au cours des dix dernières années a offert une diversité de contenus plus grande que jamais”, note ce document en préambule. Toutefois, la dérégulation et les fusions “pourraient bientôt laisser trois entreprises seulement contrôler la production des contenus produits, ce que les consommateurs peuvent regarder et la manière dont ils peuvent le faire” avertit le syndicat.

Cet “abus de position dominante” contribuerait en outre “à faire baisser les salaires des travailleurs créatifs”, pierre d’achoppement de la grève en cours. “Plutôt que d’entrer en concurrence, Disney, Amazon et Netflix – tout comme d’autres entreprises du secteur de la Tech telles qu’Apple, Facebook et Google – ont augmenté leur part de marché et leur influence en procédant à des acquisitions. Elles exercent leur contrôle sur des marchés connexes et sous-évaluent leurs services afin d’acquérir une position dominante.”

”Les séries originales scénarisées pour chaque service de streaming par abonnement sont désormais produites et distribuées par la même société” constate encore la WGA. Ce qui réduit “les opportunités pour les producteurs et distributeurs indépendants.”

À lire aussi

Des accusations précises

Le document multiplie les exemples de pratiques déloyales : “peu après avoir fusionné avec Fox, Disney a unilatéralement fait pression sur les créateurs et les autres travailleurs du secteur du divertissement pour qu’ils renoncent à leur participation aux futurs revenus de licence”. “La taille et la puissance de Disney, lui ont permis de baisser les salaires sans perdre de talents, car les scénaristes qui négocient avec un producteur distributeur puissant ne peuvent se soustraire à ses conditions.”

Amazon aurait sous-évalué le nombre d’abonnés à sa plateforme Prime Video afin de “payer des droits dérivés aux créateurs inférieurs aux montants dus”.

Quant à la toute-puissante Netflix, “en exerçant une influence croissante sur les travailleurs, elle aurait fixé un plafond bas pour la rémunération des scénaristes expérimentés et a tenté de les sous-payer gravement”.

Dans ses conclusions, le rapport va dans le sens de prédictions récurrentes des analystes : encore plus de concentration, notamment pour les studios qui ne dominent pas sur le marché du streaming (Paramount, Sony et Warner Bros Discovery). “Sans intervention [des autorités], les géants prendront le contrôle”.

À lire aussi

Réguler et sanctionner

La WGA en appelle à l’histoire des médias américains : au début des années 1970, afin de contrecarrer le monopole des trois grands réseaux de télévision – NBC, CBS et ABC – la Commission fédérale des communications (FCC) et le ministère de la Justice ont imposé la réglementation dite “Fin-Syn” (Financial Interest and Syndication Rules) qui interdisait aux chaînes de diffuser en prime-time des séries dans lesquelles elles avaient une participation financière. Le but était de favoriser la concurrence et de permettre l’accès au prime-time de séries indépendantes.

”Les règles de Fin-Syn ont ouvert la voie à un “âge d’or” de la production indépendante. L’environnement actuel exige une action tout aussi audacieuse et radicale” estime la WGA. Qui recommande aussi de bloquer toute nouvelle concentration, de sanctionner les pratiques anticoncurrentielles, de renforcer la réglementation dans le streaming.

Qu’il soit pris en compte ou non par les autorités, ce document n’est pas de nature à apaiser les négociations entre la WGA et l’Alliance des producteurs.