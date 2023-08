“Spider-Man”, “Harry Potter”, “Le retour du Jedi”, “Le Seigneur des Anneaux” : ces blockbusters à succès qui ont perdu de l’argent… officiellement

Officiellement Forrest Gump (1994) n’a pas rapporté un centime à la Paramount, malgré quelque 330 millions de dollars de recettes lors de sa sortie (six fois son budget). New Line, qui a produit la trilogie du Seigneur des Anneaux (2001-03) a argué de “pertes effroyables” pour se défendre de n’avoir pas payé à la fondation Tolkien les 7,5 % dus sur les 6 milliards de dollars de recettes.

À lire aussi

Une réalité alternative

En marge de la double grève des scénaristes et des acteurs, un tweet a remis en lumière une pratique contestable des studios hollywoodiens. Ed Solomon, co-scénariste de Men In Black (près 600 millions de dollars de recettes, trois suites) y ironise sur le déficit du film avec Will Smith et Tommy Lee Jones.

”Les studios PERDENT de l’argent, comme ils le prétendent. Mon récent bilan de Men in Black prouve que le film, bien qu’ayant généré plus de 595 millions de dollars de recettes, a en fait “coûté” plus de 598 millions de dollars à Sony. Tout juste : puisque l’écart n’est que de 0,02 % par an. Ils devraient faire grève avec nous.”

Ed Solomon proteste de longue date à ce sujet. Selon lui, Sony maintient artificiellement le film dans le rouge afin d’éviter des paiements importants. “Je pense que le bilan comptable [de Men In Black] est de la meilleure science-fiction que le film lui-même” plaisantait-il dans un tweet en 2019. Cette étrange “réalité alternative” – un succès mondial déclaré déficitaire – découle de ce qu’on appelle, entre initiés, l’Hollywood Accounting (ou “comptabilité hollywoodienne”). La pratique est un secret de polichinelle. Elle est à ce point généralisée qu’une page Wikipédia lui est consacrée.

À lire aussi

Bénéfice brut ou bénéfice net

En 2009, David Prowse (1935-2020), l’acteur qui a joué Dark Vador dans la trilogie originale de Star Wars, révélait au magazine Esquire que LucasFilm ne lui avait pas encore versé son pourcentage sur les recettes pour Le retour du Jedi (1983) “parce que le film n’avait pas été rentable”. Le Retour du Jedi a rapporté plus de 572 millions de dollars dans le monde, dont 88 millions de dollars lors de sa ressortie en 1997 (soit, ajusté à l’inflation, un total de près de 1,5 milliard d’euros).

Stan Lee, co-créateur du personnage, a dû intenter un procès au même studio Sony Pictures, afin de toucher ses royalties sur les 800 millions de dollars de recettes de Spider-Man (2002). Pour lui, comme pour David Prowse, Ed Solomon et tant d’autres avant et depuis, l’explication tient en une nuance de taille : la différence entre marge brute et marge nette. La première est calculée sur les recettes avant soustraction des coûts.

À l’inverse, la seconde se fait sur le bénéfice net, soit les recettes déduites de toutes les dépenses. Et on parle bien de toutes les dépenses : “Si George Lucas se rend à New York pour parler du Retour du Jedi et décide de séjourner au Ritz Carlton, de commander des sushis à 3 heures du matin et de téléphoner au Bahreïn, même 26 ans après la sortie du film, les comptables de Lucasfilm vont facturer 86 000 dollars au titre de coût du Retour du Jedi” expliquait en 2009 un expert à propos du cas David Prowse.

L’art de gonfler les dépenses

Tout l’art – paradoxal – consiste à gonfler les dépenses afin de payer le moins possible les tiers. À cette fin, les studios et producteurs hollywoodiens ont développé un mécanisme bien rodé, tout à fait légal sur la forme même si elle s’écarte des GAAP (Generally Accepted Accounting Principles), les règles comptables admises aux États-Unis (pendant américain des normes IFRS, International Financial Reporting Standards, en vigueur en Europe depuis 2005).

L’astuce principale consiste pour les producteurs à créer une filiale indépendante en charge de la seule production du film concerné. Cette filiale engage inévitablement des dépenses liées au tournage. Mais elle se voit aussi facturé par le studio les frais engagés par celui-ci : distribution et marketing, notamment. Voire, aussi, des frais liés à la production, par exemple si le studio loue ses décors ou ses équipes d’effets spéciaux.

Il est même fréquent, selon divers experts, que certains de ces frais soient revus à la hausse si le film est un succès – le but étant de diminuer la part potentielle d’acteurs et autres intervenants qui ont des pourcentages sur les seuls bénéfices. Une autre source pour gonfler les dépenses est l'” allocations de frais généraux”, soit les dépenses d’exploitation générales du studio.

En d’autres termes, “les bénéfices [d’un film] sont reversés au studio sous la forme de paiements d’honoraires de sorte que, sur le papier, la filiale ne réalise jamais de bénéfices” explique la journaliste Allison Morrow sur CNN Business. “S’il n’y a pas de bénéfices, les studios n’ont pas à les payer”.

Cerise sur le gâteau, les transactions entre un studio et une filiale sont généralement éliminées lorsque les entreprises consolident leurs résultats. Cela signifie que toutes ces répartitions de dépenses “créatives” n’ont pas d’incidence sur les bénéfices nets des actionnaires du studio. De quoi enjoliver les fameux résultats des studios. Et d’expliquer, aussi, le modèle économique des plateformes de streaming qui investissent des centaines de millions de dollars en production de films et de séries pour des bénéfices bien moins profitables que des recettes en salles.