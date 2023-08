Le Labyrinthe de Tim Burton : une exposition immersive, “mélange bizarre d’exposition et de musée de cire”, à découvrir dès le 20 octobre à Bruxelles

Cette plongée dans l’univers fantasmagorique du réalisateur de Sleepy Hollow et L’Etrange Noël de Monsieur Jack a déjà accueilli plus de 500 000 visiteurs à Madrid et Paris. Elle est conçue comme un parcours thématique dans les différents univers du réalisateur. Le public y déambule à son gré, suivant divers itinéraires. De multiples portes s’ouvrent sur une centaine d’œuvres originales de Tim Burton : décors, statues grandeur nature, costumes ou encore dessins originaux.

Les préventes de tickets (de 17,60 à 26 euros, selon le jour et la catégorie) seront en vente à partir du mercredi 30 août, via le site de l’événement : www.timburtonexhibition.com.