Pierfrancesco Favino : “Gamin, j’étais rigolo. Mes parents devaient parfois éteindre la télé quand passaient les films de Totò, car je riais trop.”

Ce surnom lui vient de son père. “Il donnait des sobriquets à tout, raconte Pierfrancesco Favino. C’est né comme ça, car, gamin, j’étais rigolo. Mes parents devaient parfois éteindre la télé quand passaient les films de Totò, car je riais trop. J’aimais chanter, j’imitais [il reprend plutôt bien l’accent langoureux et susurré de Mastroianni, ndlr]. J’ai toujours pensé que je serais un acteur de comédie.”

Il ne l’a pourtant guère été. Dans une filmographie de plus de 50 films et d’une vingtaine de collaborations avec la télé, Pierfrancesco Favino s’affiche plus souvent dans des rôles graves de père, de compagnon en crise (L’Ultimo Bacio) ou de personnages controversés sinon haïs (Bettino Craxi, Tommaso Buscetta). Quand il ne revisite pas l’histoire tortueuse des années de plomb (Romanzo di una strage), de la gangrène mafieuse ou de la pègre italienne (Romanzo criminale). Ou qu'il incarne un

Si au panthéon du cinéma italien, Toni Servillo, 64 ans, fait un peu figure de patron, Pierfrancesco Favino, 53 ans, domine également bien la scène, aimé du grand public. Certes, le premier cultive l’ironie et une distance-élégance quand le second se dévoile plus facilement en suave empathique et touche-à-tout. Mais les deux ont en commun une passion du théâtre, une reconnaissance et une carrière internationales, des récompenses en cascade, une attirance pour les personnages complexes qui témoigne d’une étonnante plasticité.

Pierfrancesco Favino dans le rôle d'il Libanese dans "Romanzo Criminale" di Michele Placido en 2004. ©D.R.

Jongleur de mots

Favino est un jongleur de mots. Sans la truculence et avec un côté force tranquille et feutrée. Il parle un français habile, à peine chantant. A appris aussi l’arabe égyptien et le napolitain pour Nostalgia (2022). “Pierfrancesco a une souplesse de jeu. Il a cette faculté de coller à l’humain, comme une fine pellicule. Avec lui, parfois, un geste, un regard ou une position du corps suffisent”, note Mario Martone qui a décidé de tourner Nostalgia en pensant uniquement à lui pour ce rôle mélancolique et itinérant dans le Naples populaire.

Pour Dernière nuit à Milan, [sorti mercredi en juin en salles], dans une ville aux prises avec un clan chinois, il campe un flic qui s’affranchit de son rôle de type intègre. Il en “a marre d’être pris pour un con”, résume le comédien. Il accepte un petit boulot qui va déraper. “J’ai rencontré pas mal de policiers pour ce film, raconte-t-il. Ils finissent leur carrière avec 1 800 euros par mois. Mais tu fais comment pour vivre en famille à Milan ?” Il a aimé ce rôle d’un “type ordinaire faisant des choses qui vont à l’encontre de l’image, de l’identité à laquelle on croit, c’est intéressant”.

Sur le terrain de l’équivoque et de l’opaque, Favino était apparu théâtral et magnétique dans Le Traître de Marco Bellocchio, porteur des ambiguïtés et des meurtrissures du repenti Buscetta. Ce n’était pas gagné. “J’ai frappé à la porte de Bellocchio à plusieurs reprises.” Il a dû insister pour repasser un essai. “Je suis un passionné d’histoire et le personnage de Buscetta est fascinant. Je voulais tourner avec ce réalisateur, avec ce type-là d’intelligence.” Alors, il a travaillé d’arrache-pied, s’est plongé dans une thèse sur la mafia, a rencontré des dizaines de personnes. S’immerger, absorber : il avait pris 20 kilos pour un précédent rôle. “Premier arrivé, dernier à partir, il est humble, reprend Mario Martone. Je l’ai vu observer les gens et les situations comme pour capturer la vérité des personnages, c’est rare ce mimétisme, cette capacité à respirer avec les autres et à jouer en soustraction.”

Pierfrancesco Favino dans "Nostalgia" de Mario Martone en 2022. ©Paradiso

Croire à quelque chose

Mais Favino est sorti “difficilement” du Traître. Les frontières entre bien et mal, entre politique et mafia étaient trop floues. Et les dangers du cynisme et de l’aquoibonisme trop grands. “C’est quoi notre rapport à la vérité ? Il faut croire à quelque chose dans la vie, non ?” dit-il en triturant le filtre blanc de son vapoteur. Nul doute que ce rôle a chamboulé cet enfant né au sein d’une famille de la petite bourgeoisie romaine, où les “études, le travail, le mérite, la conscience d’être au monde et de prendre position comptaient par-dessus tout”. Le père est représentant en commerce de bois, vote socialiste. La mère s’occupe des quatre enfants, lit beaucoup, va au théâtre et ouvre la table aux amis, aux discussions libres et politiques. Picchio est le dernier des quatre enfants dans cette maison ouverte aux mots et aux images. Seul garçon, il s’invente un double, un compagnon imaginaire : Marco avec lequel il joue, s’échappe et s’extrait d’une Italie alors en tension et marquée par les attentats.

“Je n’ai que des femmes autour de moi”, sourit-il, en évoquant Greta et Lea, les deux filles qu’il a eues avec l’actrice Anna Farzetti (ils ne sont pas mariés). L’aînée de ses sœurs a été militante communiste. Pour l’imiter, Pierfrancesco fraye un temps avec les jeunes du PCI. Mais il ne se voit guère en camarade “engagé”. Il a une vision européenne de la politique et se dit “fier d’appartenir à cette partie du monde” “, même s’il scrute en inquiet la poussée des forces illibérales sur le continent.

Pierfrancesco Favino dans "Le Traître" de Marco Bellocchio en 2019. ©D.R.

Unir qualité et quantité

En février 2018, à la grand-messe cathodique de la chanson italienne de Sanremo, Picchio se fait pourtant politique. Il surprend toute l’Italie avec un sketch improvisé. Un extrait de La Nuit juste avant les forêts de Koltès, “l’un des plus grands auteurs” assure Favino. Ou comment dans ce monologue, un étranger livre ses impressions sur les menaces, l’exil, le travail, le rapport à l’autre : cinq minutes denses d’une force inouïe à quelques jours d’élections législatives. Naïf ou rusé, il réalise le lendemain la portée de l’événement. Douze millions de personnes étaient devant leurs postes. L’extrême droite aboie.

Grâce à Favino, la politique s’est invitée dans le grand show de Sanremo. Sans lever le poing, sans esbroufe. Il ne le dira pas, mais il a probablement ressenti un vif plaisir à célébrer ainsi la culture populaire, à unir “qualité et quantité qui ne sont pas des ennemies” comme il l’a confié à Walter Veltroni, l’ancien patron du centre gauche, en convoquant les précédents de Gassman et Mastroianni. “Je ne suis pas un intellectuel”, dit-il en racontant sa passion pour le cinéma d’Ettore Scola. Quand il ne tourne pas, il fait de la moto, les courses et la cuisine, suit la carrière de ses filles qui empruntent le chemin des parents. Et veille aux destinées de l’Oltrarno, une formation aux métiers d’acteur, qu’il dirige à Florence. Il est “fier”, là aussi, de tendre la main et d’ouvrir la voie. Il voit arriver une “génération très à l’aise devant la caméra”. Un peu comme Picchio qui faisait le mariole dans la salle de classe et rêvait à la comédie.